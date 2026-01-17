«Актобе» официально усилился экс-игроком сборной Аргентины

Уроженец провинции Адроэ большую часть карьеры провёл за границей, преимущественно в Испании. Известный под прозвищем «Пибе», он с 2013 по 2025 год выступал за «Понтеведра» и «Арентейро», становился чемпионом третьего дивизиона, а также дебютировал в Ла Лиге за «Бетис».
Помимо этого, аргентинец играл за «Оуренсе», «Корухо», «Овьедо» и «Бургос», а перед переходом в «Актобе» защищал цвета «Культураль Леонеса» в Сегунде. Также в его карьере есть опыт выступлений за финский «Интер Турку».
Пасторица выступал за юношескую сборную Аргентины (U20).
На позиции левого вингера он провёл более 150 матчей, набрав 34 результативных действия (голы + передачи).