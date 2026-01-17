Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.00
П2
5.90
Футбол. Испания
перерыв
Мальорка
2
:
Атлетик
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.40
П2
2.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.30
П2
10.75
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.40
П2
3.69
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.00
П2
43.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.25
П2
3.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.50
П2
1.74
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Санкт-Паули
2
Все коэффициенты
П1
2.80
X
1.70
П2
10.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
4.70
X
1.50
П2
6.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
1.52
П2
7.68
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.20
П2
36.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
1.60
П2
8.50
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.48
П2
7.43
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.06
X
4.18
П2
1.59
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.88
П2
1.62
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.56
П2
5.23
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.60
П2
3.78
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.77
X
4.32
П2
1.54
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.53
П2
2.62
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.28
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

«Актобе» официально усилился экс-игроком сборной Аргентины

Футбольный клуб «Актобе» подписал контракт с 29-летним аргентинским полузащитником Агустином Эмануэлем Пасторицей Какабельосом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».

Источник: ФК "Актобе"

Уроженец провинции Адроэ большую часть карьеры провёл за границей, преимущественно в Испании. Известный под прозвищем «Пибе», он с 2013 по 2025 год выступал за «Понтеведра» и «Арентейро», становился чемпионом третьего дивизиона, а также дебютировал в Ла Лиге за «Бетис».

Помимо этого, аргентинец играл за «Оуренсе», «Корухо», «Овьедо» и «Бургос», а перед переходом в «Актобе» защищал цвета «Культураль Леонеса» в Сегунде. Также в его карьере есть опыт выступлений за финский «Интер Турку».

Пасторица выступал за юношескую сборную Аргентины (U20).

На позиции левого вингера он провёл более 150 матчей, набрав 34 результативных действия (голы + передачи).