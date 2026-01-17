Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.89
X
3.55
П2
1.72
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.05
П2
1.90
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.10
П2
4.70
Футбол. Италия
перерыв
Наполи
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.40
П2
16.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.75
П2
100.00
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.63
П2
3.90
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.67
X
4.30
П2
1.55
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.57
П2
2.57
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.29
П2
1.59
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Клуб КПЛ официально представил нападающего сборной Казахстана

ФК «Окжетпес» объявил о подписании контракта с нападающим сборной Казахстана Оралханом Омиртаевым, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Окжетпес"

27-летний форвард имеет опыт выступлений на клубном уровне: в разные годы он защищал цвета «Шахтёра», «Тобола», «Акжайыка», «Атырау», белорусских «Слуцка» и БАТЭ, а также «Актобе».

В минувшем сезоне Омиртаев отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами в КПЛ.

Кроме того, нападающий стал автором победного гола в матче Лиги конференций против пражской «Спарты», принеся важную победу «Актобе» на европейской арене.

В составе сборной Казахстана он провел восемь матчей и забил один гол.