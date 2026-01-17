Клуб КПЛ официально представил нападающего сборной Казахстана

27-летний форвард имеет опыт выступлений на клубном уровне: в разные годы он защищал цвета «Шахтёра», «Тобола», «Акжайыка», «Атырау», белорусских «Слуцка» и БАТЭ, а также «Актобе».
В минувшем сезоне Омиртаев отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами в КПЛ.
Кроме того, нападающий стал автором победного гола в матче Лиги конференций против пражской «Спарты», принеся важную победу «Актобе» на европейской арене.
В составе сборной Казахстана он провел восемь матчей и забил один гол.