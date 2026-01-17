«Ливерпуль» в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Флориан Вирц (42-я минута), его партнер по команде Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти на 32-й минуте. В составе гостей мяч забил Маркус Эдвардс (65).
«Ливерпуль» четвертый раз подряд сыграл вничью в Английской премьер-лиге (АПЛ) и с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Бернли» (14 баллов) идет в зоне вылета, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке.
В другом матче дня «Челси» дома обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Эта победа стала первой для «синих» в АПЛ под руководством Лиама Росеньора, который возглавил команду 6 января.
Результаты остальных матчей игрового дня:
- «Лидс» — «Фулхэм» — 1:0;
- «Сандерленд» — «Кристал Пэлас» — 2:1;
- «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2.
Арне Слот
Скотт Паркер
Флориан Вирц
(Кертис Джонс)
42′
Маркус Эдвардс
(Флорентину)
65′
Доминик Собослаи
32′
1
Алиссон
30
Джереми Фримпонг
8
Доминик Собослаи
7
Флориан Вирц
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
6
Милош Керкез
40′
78′
26
Эндрю Робертсон
18
Коди Гакпо
78′
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
78′
73
Рио Нгумоха
17
Кертис Джонс
87′
14
Федерико Кьеза
1
Мартин Дубравка
6
Аксель Туанзебе
12
Башир Хамфрис
90+2′
2
Кайл Уокер
23
Лукас Пирес
11
Джейдон Энтони
5
Максим Эстев
74′
18
Яльмар Экдаль
27
Армандо Бройя
74′
9
Лайл Фостер
8
Лесли Угочукву
85′
29
Джош Лоран
16
Флорентину
90′
28
Ханнибал Межбри
10
Маркус Эдвардс
90′
17
Лум Чауна
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти