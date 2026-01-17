Ричмонд
«Ливерпуль» в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Флориан Вирц (42-я минута), его партнер по команде Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти на 32-й минуте. В составе гостей мяч забил Маркус Эдвардс (65).

«Ливерпуль» четвертый раз подряд сыграл вничью в Английской премьер-лиге (АПЛ) и с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Бернли» (14 баллов) идет в зоне вылета, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке.

В другом матче дня «Челси» дома обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Эта победа стала первой для «синих» в АПЛ под руководством Лиама Росеньора, который возглавил команду 6 января.

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • «Лидс» — «Фулхэм» — 1:0;
  • «Сандерленд» — «Кристал Пэлас» — 2:1;
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2.

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 1:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 22
17.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Скотт Паркер
Голы
Ливерпуль
Флориан Вирц
(Кертис Джонс)
42′
Бернли
Маркус Эдвардс
(Флорентину)
65′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Доминик Собослаи
32′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
30
Джереми Фримпонг
8
Доминик Собослаи
7
Флориан Вирц
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
6
Милош Керкез
40′
78′
26
Эндрю Робертсон
18
Коди Гакпо
78′
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
78′
73
Рио Нгумоха
17
Кертис Джонс
87′
14
Федерико Кьеза
Бернли
1
Мартин Дубравка
6
Аксель Туанзебе
12
Башир Хамфрис
90+2′
2
Кайл Уокер
23
Лукас Пирес
11
Джейдон Энтони
5
Максим Эстев
74′
18
Яльмар Экдаль
27
Армандо Бройя
74′
9
Лайл Фостер
8
Лесли Угочукву
85′
29
Джош Лоран
16
Флорентину
90′
28
Ханнибал Межбри
10
Маркус Эдвардс
90′
17
Лум Чауна
Статистика
Ливерпуль
Бернли
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
11
1
Угловые
9
1
Фолы
8
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти