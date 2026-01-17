«Ливерпуль» в четвертый раз подряд сыграл вничью в АПЛ

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Флориан Вирц (42-я минута), его партнер по команде Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти на 32-й минуте. В составе гостей мяч забил Маркус Эдвардс (65).