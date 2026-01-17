«Увидели ДНК “Юнайтед”. Руни, Оуэн и Алекс Фергюсон под впечатлением от первой победы Кэррика

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги со счетом 2:0. Первая игра Майкла Кэррика у руля «красных дьяволов» запомнилась ярким контратакующим футболом хозяев и впечатлила не только фанатов, но и легенд клуба, в том числе и сэра Алекса Фергюсона.
ДНК «Юнайтед»
«Манчестер Сити» продолжает терять шансы на чемпионство. У подопечных Пепа Гвардиолы с начала года в АПЛ три ничьих и теперь — поражение в дерби от «МЮ». Сложилось впечатление, что «горожане» столкнулись с физической усталостью и не смогли должным образом настроиться на матч.
Не помогла даже мотивация полузащитника Райана Шерки, который перед приходом в клуб обещал уничтожить «Юнайтед» за прошлые обиды. «Мне не понравилось, что “МЮ” обыграл в Лиге Европы “Лион”, за который я раньше играл, — говорил футболист перед сезоном. — Теперь я жду матча их уничтожить».
Кажется, за первую половину сезона игрок утратил мотивацию и почти не был заметен в матче.
Но победу «Манчестер Юнайтед» все же добыл не из-за слабости «Сити». Хозяева смогли навязать свою игру и остановить грозного соперника.
«Этот “Манчестер” напоминает команду 10−12-летней давности, — сказал после матча легендарный Майкл Оуэн. — Это была лучшая игра “Юнайтед” за многие годы. Сегодня они действовали как команда сэра Алекса».
Похожие эмоции испытал и сам Фергюсон, по традиции наблюдавший за матчем с трибун. Он не скрывал радости и расплывался в широкой улыбке.
Комментарий дал и Уэйн Руни. По словам экс-звезды «Юнайтед», такого матча у «Манчестера» не было уже давно.
"Конечно, я в полном восторге. Думаю, командный дух, работоспособность, энергия — все в этой команде сегодня было просто фантастическим. Я в полном восторге от игроков и болельщиков — в последние несколько лет им этого так не хватало. Я понимаю, что это всего лишь одно выступление, но, думаю, все увидели, насколько захватывающей может быть эта команда.
Мы, бывшие игроки, часто слышим о ДНК «Юнайтед». Вот сегодня мы ее увидели: активная работа без мяча, вингеры, возвращающиеся в оборону и помогающие крайним защитникам. И эти голы… То, как был забит первый мяч, — это и есть ДНК «Юнайтед», и именно этого нам не хватало. Надеюсь, все продолжится", — сказал Руни в эфире BBC Sport.
Реакция тренеров
В послематчевом интервью Кэррик отметил качественную игру своих футболистов и похвалил команду за быструю адаптацию к новым установкам.
«Были ли это действия настоящего “Юнайтед”? Не хочу углубляться во все эти разговоры о ДНК клуба. Но, думаю, да. Сегодня мы хотели выступить хорошо. Ребята выложились абсолютно во всех отношениях. У нас было только три дня на подготовку, но они усвоили все с тактической точки зрения. Также мы справились с давлением эмоционально. Чувствовали поддержку на стадионе. Я вчера сказал, что “Олд Траффорд” — волшебное место, и сегодня оно определенно таким было», — отметил Кэррик.
Специалист подчеркнул, что старался использовать сильные стороны команды.
«Нам нужно было быть компактными, сократить дистанции до минимума между линиями и позициями, двигаться как единое целое. Думаю, в основном нам это удалось. Пару раз мы немного размыкались, но все равно выглядели опасно в атаке», — добавил Кэррик.
Как признался Гвардиола, победа «МЮ» была абсолютно заслуженной. Тренер не стал жаловаться на возможную красную карточку в спорном эпизоде с подкатом Диогу Далота.
«Победила лучшая команда. Больше нечего сказать. Когда одна команда лучше, ты должен это принять. У них была энергия, которой нам не хватало. Поздравляю их. Голы, которые мы пропустили, — это наша ошибка. Мы знаем, что “Юнайтед” всегда хорош на контратаках, и мы не смогли это контролировать. Сегодня они были на голову выше нас», — сказал испанец.
Схожее мнение высказал и капитан «Сити» Бернарду Силва: «Очень плохая встреча с нашей стороны. Они были намного лучше нас и заслужили победу. Мы слишком ускорили игру, и она превратилась в матч на контратаках, что намного удобнее для соперника. У них было больше энергии, они были опаснее. Даже в перерыве при счете 0:0 у нас было ощущение, что они очень близки к голу, а мы — нет. Мы привели матч к тому формату, в котором они действительно сильны», — сказал полузащитник.
Как отметил игрок, потенциальный отрыв «Арсенала» от «горожан», который при победе лондонцев в 22-м туре может увеличиться до девяти очков, является очень серьезным, однако команда намерена оставаться в чемпионской гонке до самого конца сезона.
Максим Слекишин