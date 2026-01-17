«Увидели ДНК “Юнайтед”. Руни, Оуэн и Алекс Фергюсон под впечатлением от первой победы Кэррика

Схожее мнение высказал и капитан «Сити» Бернарду Силва: «Очень плохая встреча с нашей стороны. Они были намного лучше нас и заслужили победу. Мы слишком ускорили игру, и она превратилась в матч на контратаках, что намного удобнее для соперника. У них было больше энергии, они были опаснее. Даже в перерыве при счете 0:0 у нас было ощущение, что они очень близки к голу, а мы — нет. Мы привели матч к тому формату, в котором они действительно сильны», — сказал полузащитник.