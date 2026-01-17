«Увидели ДНК “Юнайтед”. Руни, Оуэн и Алекс Фергюсон под впечатлением от первой победы Кэррика

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
3
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
34.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
31.00
X
1.25
П2
9.50
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
4
Все коэффициенты
П1
42.00
X
5.60
П2
1.18
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
2
:
Овьедо
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.30
П2
14.00
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.84
X
4.32
П2
1.55
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.57
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.77
X
4.29
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

«Увидели ДНК “Юнайтед”. Руни, Оуэн и Алекс Фергюсон под впечатлением от первой победы Кэррика

«МЮ» обыграл «Сити» в дерби — 2:0.

Источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги со счетом 2:0. Первая игра Майкла Кэррика у руля «красных дьяволов» запомнилась ярким контратакующим футболом хозяев и впечатлила не только фанатов, но и легенд клуба, в том числе и сэра Алекса Фергюсона.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 22, 17.01.2026, 15:30
Манчестер Юнайтед
2
Манчестер Сити
0

ДНК «Юнайтед»

«Манчестер Сити» продолжает терять шансы на чемпионство. У подопечных Пепа Гвардиолы с начала года в АПЛ три ничьих и теперь — поражение в дерби от «МЮ». Сложилось впечатление, что «горожане» столкнулись с физической усталостью и не смогли должным образом настроиться на матч.

Не помогла даже мотивация полузащитника Райана Шерки, который перед приходом в клуб обещал уничтожить «Юнайтед» за прошлые обиды. «Мне не понравилось, что “МЮ” обыграл в Лиге Европы “Лион”, за который я раньше играл, — говорил футболист перед сезоном. — Теперь я жду матча их уничтожить».

Кажется, за первую половину сезона игрок утратил мотивацию и почти не был заметен в матче.

Но победу «Манчестер Юнайтед» все же добыл не из-за слабости «Сити». Хозяева смогли навязать свою игру и остановить грозного соперника.

«Этот “Манчестер” напоминает команду 10−12-летней давности, — сказал после матча легендарный Майкл Оуэн. — Это была лучшая игра “Юнайтед” за многие годы. Сегодня они действовали как команда сэра Алекса».

Похожие эмоции испытал и сам Фергюсон, по традиции наблюдавший за матчем с трибун. Он не скрывал радости и расплывался в широкой улыбке.

Комментарий дал и Уэйн Руни. По словам экс-звезды «Юнайтед», такого матча у «Манчестера» не было уже давно.

"Конечно, я в полном восторге. Думаю, командный дух, работоспособность, энергия — все в этой команде сегодня было просто фантастическим. Я в полном восторге от игроков и болельщиков — в последние несколько лет им этого так не хватало. Я понимаю, что это всего лишь одно выступление, но, думаю, все увидели, насколько захватывающей может быть эта команда.

Мы, бывшие игроки, часто слышим о ДНК «Юнайтед». Вот сегодня мы ее увидели: активная работа без мяча, вингеры, возвращающиеся в оборону и помогающие крайним защитникам. И эти голы… То, как был забит первый мяч, — это и есть ДНК «Юнайтед», и именно этого нам не хватало. Надеюсь, все продолжится", — сказал Руни в эфире BBC Sport.

Реакция тренеров

В послематчевом интервью Кэррик отметил качественную игру своих футболистов и похвалил команду за быструю адаптацию к новым установкам.

«Были ли это действия настоящего “Юнайтед”? Не хочу углубляться во все эти разговоры о ДНК клуба. Но, думаю, да. Сегодня мы хотели выступить хорошо. Ребята выложились абсолютно во всех отношениях. У нас было только три дня на подготовку, но они усвоили все с тактической точки зрения. Также мы справились с давлением эмоционально. Чувствовали поддержку на стадионе. Я вчера сказал, что “Олд Траффорд” — волшебное место, и сегодня оно определенно таким было», — отметил Кэррик.

Специалист подчеркнул, что старался использовать сильные стороны команды.

«Нам нужно было быть компактными, сократить дистанции до минимума между линиями и позициями, двигаться как единое целое. Думаю, в основном нам это удалось. Пару раз мы немного размыкались, но все равно выглядели опасно в атаке», — добавил Кэррик.

Как признался Гвардиола, победа «МЮ» была абсолютно заслуженной. Тренер не стал жаловаться на возможную красную карточку в спорном эпизоде с подкатом Диогу Далота.

«Победила лучшая команда. Больше нечего сказать. Когда одна команда лучше, ты должен это принять. У них была энергия, которой нам не хватало. Поздравляю их. Голы, которые мы пропустили, — это наша ошибка. Мы знаем, что “Юнайтед” всегда хорош на контратаках, и мы не смогли это контролировать. Сегодня они были на голову выше нас», — сказал испанец.

Схожее мнение высказал и капитан «Сити» Бернарду Силва: «Очень плохая встреча с нашей стороны. Они были намного лучше нас и заслужили победу. Мы слишком ускорили игру, и она превратилась в матч на контратаках, что намного удобнее для соперника. У них было больше энергии, они были опаснее. Даже в перерыве при счете 0:0 у нас было ощущение, что они очень близки к голу, а мы — нет. Мы привели матч к тому формату, в котором они действительно сильны», — сказал полузащитник.

Как отметил игрок, потенциальный отрыв «Арсенала» от «горожан», который при победе лондонцев в 22-м туре может увеличиться до девяти очков, является очень серьезным, однако команда намерена оставаться в чемпионской гонке до самого конца сезона.

Максим Слекишин