«Эти люди не любят “Реал”. Арбелоа — о свисте болельщиков в адрес команды и Переса

Игроков мадридского клуба и его руководство освистывают только те, кто не любит «Реал». Об этом после первой победы в статусе главного тренера «Мадрида» заявил Альваро Арбелоа.
«Нам повезло с Флорентино»
«Реал» выиграл у «Леванте» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:0 в рамках 20-го тура Ла лиги, но был вынужден всю игру справляться с мощным давлением со стороны собственных болельщиков. На протяжении матча они освистывали игроков и скандировали неприятные кричалки в адрес президента клуба Флорентино Переса: «Уходи! Вон!».
Тренер убежден: те, кто выражал с трибун недовольство в адрес руководства и футболистов, попросту не являются настоящими болельщиками.
«Я знаю, откуда раздается свист, откуда идет эта кампания. Я думаю, что скандируют не те, кому не нравится Флорентино, а те, кому не нравится мадридский “Реал”. Я думаю, все болельщики “Мадрида” понимают, как нам повезло с Пересом», — сказал Арбелоа после матча.
Также Альваро во второй раз за неделю поддержал звезду клуба Винисиуса Жуниора, которому в последнее время приходится непросто. В среду, 14 января, болельщики «Альбасете» выкрикивали в его адрес расистские кричалки и даже бросили в него банановую кожуру, а в субботу нападающий попал под горячую руку уже собственных фанатов — во время разминки перед игрой зрители освистывали каждое его касание мяча.
Было видно, что это сильно повлияло на игрока: он выглядел очень расстроенным перед выходом на поле.
«Я буду работать над улучшением игры Винисиуса, буду требовать от партнеров отдавать ему как можно больше мячей — он самый непредсказуемый игрок в мире, олицетворение того, что значит быть игроком “Реала”, — сказал Арбелоа.
«Мы должны отдавать “Бернабеу” гораздо больше»
Тренер сливочных поделился мыслями о своем возвращении на «Бернабеу» в новом статусе и добавил, что во время футбольной карьеры его тоже иногда освистывали.
«Я всегда был человеком, который с большим уважением относился к этому стадиону. Меня тоже много раз здесь освистывали. Одна из вещей, которая делает этот клуб великим, — это высокие стандарты, которых мы требуем от нашей команды. Мы понимаем, какую неделю пережили, и должны соответствовать этим ожиданиям, потому что болельщики знают: мы можем дать больше. Нам не в чем упрекать наших фанатов — это мы должны отдавать “Бернабеу” гораздо больше.
Возвращение на этот стадион — это нечто очень особенное и прекрасное. Оно к тому же совпало с моим днем рождения. Это незабываемый день", — сказал Арбелоа.
Важные три очка
Испанец подчеркнул, что команда чувствовала вину за сенсационный вылет из Кубка Испании от «Альбасете» (2:3), поэтому очень хотела исправиться. При этом первый тайм с «Леванте» у сливочных тоже не получился, и после перерыва пришлось многое улучшать.
"Нам нужно было увеличить скорость перемещения мяча. Соперник сидел очень глубоко, что будет нормой в матчах лиги, и если мы хотим побеждать такие команды, то мы должны играть быстрее и быть терпеливыми. Будет много матчей, где первая половина пройдет в борьбе и нам нужно будет дожимать соперника во второй, как сегодня.
Победа была абсолютно необходимой. Было важно начать вторую половину сезона наилучшим образом. Мы выиграли перед своими болельщиками и теперь думаем о вторнике. У нас не так много времени на восстановление, у игроков большая нагрузка, и мы постараемся вернуть свежесть ногам и головам", — объяснил тренер.
По словам Рауля Асенсио, забившего один из голов в матче, Альваро с первого дня в клубе просил игроков получать удовольствие от игры. Следующая возможность испытать эти эмоции ожидает футболистов «Мадрида» во вторник, 20 января: «Реал» примет дома «Монако» в Лиге чемпионов.
Егор Сергеев