«Эти люди не любят “Реал”. Арбелоа — о свисте болельщиков в адрес команды и Переса

«Я всегда был человеком, который с большим уважением относился к этому стадиону. Меня тоже много раз здесь освистывали. Одна из вещей, которая делает этот клуб великим, — это высокие стандарты, которых мы требуем от нашей команды. Мы понимаем, какую неделю пережили, и должны соответствовать этим ожиданиям, потому что болельщики знают: мы можем дать больше. Нам не в чем упрекать наших фанатов — это мы должны отдавать “Бернабеу” гораздо больше.