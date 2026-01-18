Ричмонд
«Арсенал» сыграл вничью с «Ноттингемом» и оторвался на 7 очков от 2-го места АПЛ

Лондонский «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.

Источник: Getty Images

Игра прошла с заметным преимуществом «канониров», но завершилась без забитых мячей — 0:0. Беспроигрышная серия лондонцев достигла 7 матчей чемпионата.

После этой игры «Арсенал» продолжает лидировать в таблице АПЛ (50 очков) с отрывом 7 очков от ближайших преследователей — «Астон Виллы» и «Манчестер Сити»; «Ноттингем» занимает 17-е место (22 балла).

Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 22
17.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Шон Дайч
Микель Артета
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
34
Ола Айна
90′
3
Неко Уильямс
8
Эллиот Андерсон
6
Ибраим Сангаре
10
Морган Гиббс-Уайт
7
Каллум Хадсон-Одои
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
16
Николас Домингес
89′
21
Омари Хатчинсон
19
Игор Жезус
76′
14
Дан Ндой
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
12
Юррьен Тимбер
37′
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
8
Мартин Эдегор
57′
23
Микель Мерино
36
Мартин Субименди
79′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
57′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
57′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
46′
19
Леандро Троссар
Статистика
Ноттингем Форест
Арсенал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
6
15
Удары в створ
0
3
Угловые
4
9
Фолы
8
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти