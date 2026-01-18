Ричмонд
«Бавария» разгромила «Лейпциг» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» крупно обыграла «Лейпциг» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, у которых отличились Серж Гнабри (50-я минута), Гарри Кейн (67), Джонатан Та (83), Александар Павлович (85) и Майкл Олисе (88). У проигравших отличился Ромуло Кардозо (20).

Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала провел первый матч с июля. Игрок сборной Германии получил перелом малоберцовой кости в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» (0:2).

Мюнхенцы выиграли четвертый матч подряд и с 50 очками возглавляют таблицу Бундеслиги. «Лейпциг» (32 балла) идет четвертым.

РБ Лейпциг
1:5
Первый тайм: 1:0
Бавария
Футбол, Германия, 18-й тур
17.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оле Вернер
Венсан Компани
Голы
РБ Лейпциг
Ромуло
(Давид Раум)
20′
Бавария
Серж Гнабри
(Дайот Упамекано)
50′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
67′
Джонатан Та
(Майкл Олисе)
82′
Александр Павлович
(Майкл Олисе)
85′
Майкл Олисе
(Джамал Мусиала)
88′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
17
Ридле Баку
22
Давид Раум
24
Ксавер Шлагер
49
Ян Диоманде
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
14
Кристоф Баумгартнер
84′
27
Тидьям Гомис
13
Николас Зайвальд
29′
81′
6
Эзекил Банзузи
40
Ромуло
81′
11
Конрад Хардер
7
Антонио Нуса
90′
33
Андрия Максимович
Бавария
1
Мануэль Нойер
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
45
Александр Павлович
20
Том Бишоф
81′
19
Альфонсо Дэйвис
21
Хироки Ито
86′
3
Ким Мин Джэ
42
Леннарт Карл
56′
17
Майкл Олисе
7
Серж Гнабри
87′
10
Джамал Мусиала
8
Леон Горецка
46′
6
Йозуа Киммих
Статистика
РБ Лейпциг
Бавария
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
19
Удары в створ
4
12
Угловые
5
9
Фолы
7
6
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Саша Штегеманн
(Германия)
