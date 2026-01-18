«Бавария» разгромила «Лейпциг» в матче Бундеслиги

Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, у которых отличились Серж Гнабри (50-я минута), Гарри Кейн (67), Джонатан Та (83), Александар Павлович (85) и Майкл Олисе (88). У проигравших отличился Ромуло Кардозо (20).