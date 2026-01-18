Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.97
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.72
X
2.75
П2
3.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.36
П2
2.97
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.47
X
4.04
П2
1.77
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.19
П2
5.50
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.20
П2
9.50
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.23
П2
5.40
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.08
П2
5.62
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.02
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.41
П2
4.40
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2

У новичка «Милана» украли часы на 500 тысяч евро

La Repubblica: у новичка «Милана» Фюллькруга украли часы на 500 тысяч евро.

Источник: Официальный сайт "Милана"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Злоумышленники украли несколько дорогих часов у футболиста итальянского «Милана» Никласа Фюллькруга, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание La Repubblica.

По информации источника, нападающий на данный момент проживает в одном из отелей Милана. В среду, вернувшись с тренировки, он обнаружил вскрытым сейф в своем номере. Отмечается, что у немецкого игрока пропали четыре изделия премиальных часовых брендов на общую сумму в 500 тысяч евро.

Немец обратился в полицию для установления личности потенциальных подозреваемых. В номере футболиста был проведен осмотр на наличие улик.

Фюллькругу 32 года. Он перешел в «Милан» 2 января на правах аренды до конца сезона из «Вест Хэма». В текущем сезоне он не отметился результативными действиями ни в английском, ни в итальянском клубе. За сборную Германии у Фюллькруга 24 матча и 14 голов.