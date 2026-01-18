У новичка «Милана» украли часы на 500 тысяч евро

Фюллькругу 32 года. Он перешел в «Милан» 2 января на правах аренды до конца сезона из «Вест Хэма». В текущем сезоне он не отметился результативными действиями ни в английском, ни в итальянском клубе. За сборную Германии у Фюллькруга 24 матча и 14 голов.