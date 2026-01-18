У новичка «Милана» украли часы на 500 тысяч евро

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Злоумышленники украли несколько дорогих часов у футболиста итальянского «Милана» Никласа Фюллькруга, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание La Repubblica.
По информации источника, нападающий на данный момент проживает в одном из отелей Милана. В среду, вернувшись с тренировки, он обнаружил вскрытым сейф в своем номере. Отмечается, что у немецкого игрока пропали четыре изделия премиальных часовых брендов на общую сумму в 500 тысяч евро.
Немец обратился в полицию для установления личности потенциальных подозреваемых. В номере футболиста был проведен осмотр на наличие улик.
Фюллькругу 32 года. Он перешел в «Милан» 2 января на правах аренды до конца сезона из «Вест Хэма». В текущем сезоне он не отметился результативными действиями ни в английском, ни в итальянском клубе. За сборную Германии у Фюллькруга 24 матча и 14 голов.