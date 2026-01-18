Легенда португальского футбола продолжит карьеру в Казахстане

По информации AmanVIBE, чемпион Европы 2016 года согласовал все условия контракта с актюбинским клубом и в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам «красно-белых».
Контракт на 1 год. ЗП: самый дорогой в истории КПЛ.
Ожидается, что уже 22 января Нани прилетит в Алматы, а оттуда отправится в Актобе, где пройдёт презентация футболиста.
Нани выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.
Также в разное время играл за «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию», «Мельбурн Виктори», «Адана Демирспор» и «Эштрелу».