Главная головная боль Гвардиолы. Почему «Сити» никак не может вернуть лучшую версию себя

В субботу «Юнайтед» откатился к базовым настройкам. Символично, что на скамейке остались дорогостоящие Де Лигт и Йоро, а также молодой Хевен, тогда как линию обороны составили ветераны Далот, Магуайр, Мартинес и Шоу. Схема 4−2−3−1 тоже выглядела возвращением к корням. В этот раз решение сработало, и остается надеяться, что Майкл Кэррик сумеет сохранить баланс на дистанции. Пока же выводы делать рано — можно лишь отметить самоотдачу футболистов «МЮ», принесшую сенсационную победу над «Сити».