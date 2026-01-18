Главная головная боль Гвардиолы. Почему «Сити» никак не может вернуть лучшую версию себя

Семь очков до первого места
Когда улыбка Алекса Фергюсона озарила «Олд Траффорд» в манчестерском дерби, показалось, что лучшие времена «МЮ» возвращаются. Впрочем, это пока лишь эмоциональная вспышка — говорить о системном прогрессе команды преждевременно.
В субботу «Юнайтед» откатился к базовым настройкам. Символично, что на скамейке остались дорогостоящие Де Лигт и Йоро, а также молодой Хевен, тогда как линию обороны составили ветераны Далот, Магуайр, Мартинес и Шоу. Схема 4−2−3−1 тоже выглядела возвращением к корням. В этот раз решение сработало, и остается надеяться, что Майкл Кэррик сумеет сохранить баланс на дистанции. Пока же выводы делать рано — можно лишь отметить самоотдачу футболистов «МЮ», принесшую сенсационную победу над «Сити».
А вот команду Пепа Гвардиолы хочется разобрать подробнее. «Горожане» не побеждают уже четыре матча подряд, а отставание от лидирующего «Арсенала» выросло до семи очков. Оно могло быть еще больше, если бы «канониры» не сыграли две нулевые ничьи в последних турах.
Кадровый дефицит
Не секрет, что корень проблем «Манчестер Сити» кроется в обороне. Еще в прошлом сезоне некогда монолитная конструкция дала трещину, и команда начала пропускать слишком много для претендента на титул. Существенную роль сыграла травма Родри, надолго лишившая «Сити» стержневого футболиста в центре поля.
Кадровые трудности сохраняются и сейчас. Родри далек от лучшей формы, а Стоунс и Ковачич, способные стабилизировать середину поля, травмированы.
С обороной вообще беда: за последний месяц выбыли из строя Диаш и Гвардиол — основная пара центральных защитников. Новичок Аит-Нури проигрывает конкуренцию молодому О’Райли, а Нунес вынужден действовать на непрофильной позиции.
В матче с «МЮ» проблемы дошли до крайности: в оборонительной линии вышли футболисты, ни одному из которых не исполнилось 22 лет. Едва вернувшийся из аренды Аллейн провел всего второй матч в АПЛ и ожидаемо не справился с нагрузкой — Гвардиола заменил его уже в перерыве.
На фоне этого дефицита становится понятнее, почему «Сити» так настойчиво добивается трансфера Марка Геи из «Кристал Пэлас» и, по всей видимости, выигрывает конкуренцию у «Ливерпуля», предлагая игроку более выгодные условия, а клубу — компенсацию свыше 20 миллионов евро за полгода до истечения контракта.
Тактические сложности
Есть и более глубокий пласт проблем. В этом сезоне «Сити» переживает переход от привычной системы персональной опеки к зонной обороне. Это наработки нового тренера по защите Пепа Линдерса, который ранее трудился с Юргеном Клоппом на «Энфилде».
На «Энфилде» зонная защита была неотъемлемой частью высокого прессинга. Однако «Сити» действует по иной модели: больше контролирует мяч и вскрывает оборону соперника через позиционные атаки. Постепенная трансформация состава с акцентом на быстрых вингеров, а также приобретение вратаря, уверенно играющего на линии, но менее надежного ногами, указывают на стремление Гвардиолы сделать команду более вертикальной. Этот переход осложняется тем, что значительная часть состава давно привыкла к другой игровой философии.
С приходом Линдерса «Сити» стал прессинговать более горизонтально, перекрывая зоны вместо персонального давления. Между тем лучшие команды Гвардиолы — от «Барселоны» и «Баварии» до пиковых версий «Сити» — строились на противоположном принципе: вертикальном давлении через центр. Несовместимость этих подходов порождает нестабильность, особенно в условиях отсутствия нескольких лидеров.
Барахлящий прессинг
Прессинг в системе Гвардиолы — это органичное продолжение его стиля. В идеале оборона начинается у чужой штрафной и там же завершается быстрым отбором. Однако еще в прошлом сезоне этот механизм дал сбой. Соперники адаптировались и научились снижать риски при выходе из-под давления.
Показательные цифры: «Сити» в текущем чемпионате занимает третье место по количеству возвратов мяча на половине поля соперника (284), но эффективность прессинга составляет лишь 52 процента — седьмой показатель в лиге. Он ниже, чем у «Тоттенхэма», «Брайтона», «Челси» и «Ньюкасла».
Прессинг «Сити» нельзя назвать откровенно слабым, но он нестабилен. Если отбор у чужой штрафной не удается, команда сразу оказывается уязвимой для контратак из-за высокой линии обороны и разреженного центра поля. Бернарду и Фодену не хватает мощи и объема в полузащите, Родри пока не набрал форму, а Стоунс и Ковачич недоступны. В итоге нагрузка ложится на защиту, где и без того хватает проблем. Этот эффект домино вынуждает Доннарумму постоянно вступать в игру.
Здесь вновь возникает вопрос зонного прессинга. Сам по себе он может быть эффективным, но текущий подбор исполнителей либо не вполне ему соответствует, либо еще не адаптировался к новым требованиям. Однозначного ответа пока нет — создается впечатление, что даже сам Гвардиола продолжает искать оптимальное решение.
«Манчестер Сити» находится в фазе перестройки — и кадровой, и тактической. Отсюда и нестабильные результаты: «горожане» выдают успешные отрезки, когда все лидеры здоровы, но как только начинает барахлить один из винтиков механизма, кипит и тормозит вся машина.
Поэтому активность «Сити» на трансферном рынке выглядит оправданной. Чемпионское поколение постепенно уходит, а новому еще предстоит окрепнуть, чтобы вернуть титул АПЛ на «Этихад». Пока, возможно, действительно рано.
Автор: Марк Бессонов
