Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.30
П2
3.33
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.76
П2
3.60
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.43
X
4.04
П2
1.80
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.39
П2
5.90
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.14
П2
9.25
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.28
П2
2.70
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.32
П2
5.28
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.12
П2
5.69
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.46
П2
1.97
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.53
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.81
П2
12.00
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.15
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.60
П2
1.66

Главная головная боль Гвардиолы. Почему «Сити» никак не может вернуть лучшую версию себя

Команда переживает кризис идентичности.

Источник: Reuters

Семь очков до первого места

Когда улыбка Алекса Фергюсона озарила «Олд Траффорд» в манчестерском дерби, показалось, что лучшие времена «МЮ» возвращаются. Впрочем, это пока лишь эмоциональная вспышка — говорить о системном прогрессе команды преждевременно.

В субботу «Юнайтед» откатился к базовым настройкам. Символично, что на скамейке остались дорогостоящие Де Лигт и Йоро, а также молодой Хевен, тогда как линию обороны составили ветераны Далот, Магуайр, Мартинес и Шоу. Схема 4−2−3−1 тоже выглядела возвращением к корням. В этот раз решение сработало, и остается надеяться, что Майкл Кэррик сумеет сохранить баланс на дистанции. Пока же выводы делать рано — можно лишь отметить самоотдачу футболистов «МЮ», принесшую сенсационную победу над «Сити».

Источник: Reuters

А вот команду Пепа Гвардиолы хочется разобрать подробнее. «Горожане» не побеждают уже четыре матча подряд, а отставание от лидирующего «Арсенала» выросло до семи очков. Оно могло быть еще больше, если бы «канониры» не сыграли две нулевые ничьи в последних турах.

Кадровый дефицит

Не секрет, что корень проблем «Манчестер Сити» кроется в обороне. Еще в прошлом сезоне некогда монолитная конструкция дала трещину, и команда начала пропускать слишком много для претендента на титул. Существенную роль сыграла травма Родри, надолго лишившая «Сити» стержневого футболиста в центре поля.

Кадровые трудности сохраняются и сейчас. Родри далек от лучшей формы, а Стоунс и Ковачич, способные стабилизировать середину поля, травмированы.

С обороной вообще беда: за последний месяц выбыли из строя Диаш и Гвардиол — основная пара центральных защитников. Новичок Аит-Нури проигрывает конкуренцию молодому О’Райли, а Нунес вынужден действовать на непрофильной позиции.

В матче с «МЮ» проблемы дошли до крайности: в оборонительной линии вышли футболисты, ни одному из которых не исполнилось 22 лет. Едва вернувшийся из аренды Аллейн провел всего второй матч в АПЛ и ожидаемо не справился с нагрузкой — Гвардиола заменил его уже в перерыве.

На фоне этого дефицита становится понятнее, почему «Сити» так настойчиво добивается трансфера Марка Геи из «Кристал Пэлас» и, по всей видимости, выигрывает конкуренцию у «Ливерпуля», предлагая игроку более выгодные условия, а клубу — компенсацию свыше 20 миллионов евро за полгода до истечения контракта.

Источник: Getty Images

Тактические сложности

Есть и более глубокий пласт проблем. В этом сезоне «Сити» переживает переход от привычной системы персональной опеки к зонной обороне. Это наработки нового тренера по защите Пепа Линдерса, который ранее трудился с Юргеном Клоппом на «Энфилде».

На «Энфилде» зонная защита была неотъемлемой частью высокого прессинга. Однако «Сити» действует по иной модели: больше контролирует мяч и вскрывает оборону соперника через позиционные атаки. Постепенная трансформация состава с акцентом на быстрых вингеров, а также приобретение вратаря, уверенно играющего на линии, но менее надежного ногами, указывают на стремление Гвардиолы сделать команду более вертикальной. Этот переход осложняется тем, что значительная часть состава давно привыкла к другой игровой философии.

С приходом Линдерса «Сити» стал прессинговать более горизонтально, перекрывая зоны вместо персонального давления. Между тем лучшие команды Гвардиолы — от «Барселоны» и «Баварии» до пиковых версий «Сити» — строились на противоположном принципе: вертикальном давлении через центр. Несовместимость этих подходов порождает нестабильность, особенно в условиях отсутствия нескольких лидеров.

Источник: Getty Images

Барахлящий прессинг

Прессинг в системе Гвардиолы — это органичное продолжение его стиля. В идеале оборона начинается у чужой штрафной и там же завершается быстрым отбором. Однако еще в прошлом сезоне этот механизм дал сбой. Соперники адаптировались и научились снижать риски при выходе из-под давления.

Показательные цифры: «Сити» в текущем чемпионате занимает третье место по количеству возвратов мяча на половине поля соперника (284), но эффективность прессинга составляет лишь 52 процента — седьмой показатель в лиге. Он ниже, чем у «Тоттенхэма», «Брайтона», «Челси» и «Ньюкасла».

Прессинг «Сити» нельзя назвать откровенно слабым, но он нестабилен. Если отбор у чужой штрафной не удается, команда сразу оказывается уязвимой для контратак из-за высокой линии обороны и разреженного центра поля. Бернарду и Фодену не хватает мощи и объема в полузащите, Родри пока не набрал форму, а Стоунс и Ковачич недоступны. В итоге нагрузка ложится на защиту, где и без того хватает проблем. Этот эффект домино вынуждает Доннарумму постоянно вступать в игру.

Источник: Reuters

Здесь вновь возникает вопрос зонного прессинга. Сам по себе он может быть эффективным, но текущий подбор исполнителей либо не вполне ему соответствует, либо еще не адаптировался к новым требованиям. Однозначного ответа пока нет — создается впечатление, что даже сам Гвардиола продолжает искать оптимальное решение.

«Манчестер Сити» находится в фазе перестройки — и кадровой, и тактической. Отсюда и нестабильные результаты: «горожане» выдают успешные отрезки, когда все лидеры здоровы, но как только начинает барахлить один из винтиков механизма, кипит и тормозит вся машина.

Поэтому активность «Сити» на трансферном рынке выглядит оправданной. Чемпионское поколение постепенно уходит, а новому еще предстоит окрепнуть, чтобы вернуть титул АПЛ на «Этихад». Пока, возможно, действительно рано.

Автор: Марк Бессонов

Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 22
17.01.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд, 74004 зрителя
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
(Бруну Фернандеш)
65′
Патрик Доргу
(Матеус Кунья)
76′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
11′
16
Амад Диалло
13
Патрик Доргу
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
23
Люк Шоу
17′
90′
26
Айден Хевен
8
Бруну Фернандеш
90′
7
Мэйсон Маунт
19
Брайан Мбемо
71′
10
Матеус Кунья
18
Каземиру
81′
25
Мануэль Угарте
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
82
Рико Льюис
75′
6
Натан Аке
42
Антуан Семеньо
16
Родри
45+2′
45
Абдукодир Хусанов
11
Жереми Доку
80′
21
Райан Аит Нури
9
Эрлинг Холанн
80′
4
Тиджани Рейндерс
68
Макс Аллейн
46′
33
Нико О`Райли
48′
20
Бернарду Силва
80′
63
Дивайн Мукаса
47
Фил Фоден
46′
10
Райан Шерки
Статистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
7
1
Угловые
1
6
Фолы
13
8
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти