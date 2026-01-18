За рубежом высказались о подписании легенды «Манчестер Юнайтед» в «Актобе»

«Усилить команду можно, даже не выходя на поле. Нани — легенда футбола без какого-либо преувеличения. Это очень важный футболист в раздевалке и на тренировках, который всегда мотивирует и подсказывает, особенно молодым.



Поэтому, даже если Луиш не в лучшей форме, он поможет. Он большой профессионал, который следит за собой. Если Нани решил перейти в “Актобе”, он точно не будет отбывать номер», — заявил Магомедалиев.