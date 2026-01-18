За рубежом высказались о подписании легенды «Манчестер Юнайтед» в «Актобе»

«Усилить команду можно, даже не выходя на поле. Нани — легенда футбола без какого-либо преувеличения. Это очень важный футболист в раздевалке и на тренировках, который всегда мотивирует и подсказывает, особенно молодым.
Поэтому, даже если Луиш не в лучшей форме, он поможет. Он большой профессионал, который следит за собой. Если Нани решил перейти в “Актобе”, он точно не будет отбывать номер», — заявил Магомедалиев.
Общий опыт и связи с Казахстаном
Магомедалиев и Нани ранее выступали вместе за турецкий «Адана Демирспор» в сезоне-2023/24, проведя в одной команде 16 матчей. В том же сезоне португалец пересекался и с воспитанником «Актобе», нападающим сборной Казахстана Абатом Аймбетовым.
Детали возможного перехода
По информации СМИ, «Актобе» уже согласовал с Нани контракт сроком на один год. Сообщается, что зарплата опытного вингера может стать рекордной в истории Казахстанской Премьер-Лиги. Ожидается, что футболист прилетит в Алматы 22 января, после чего отправится в Актобе для официальной презентации.
Карьера Нани
Нани известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов и четырежды становился чемпионом Англии. Также португалец защищал цвета «Спортинга», «Фенербахче», «Валенсии», «Лацио» и других клубов, а в 2016 году стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.