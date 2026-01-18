Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.50
П2
11.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.70
П2
35.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.26
П2
2.81
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.40
П2
5.39
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.19
П2
5.80
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.28
П2
2.79
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.42
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.51
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.73
П2
11.75
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.13
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.02
X
4.60
П2
1.65
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

За рубежом высказались о подписании легенды «Манчестер Юнайтед» в «Актобе»

Голкипер «Карабаха» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев поделился мнением о возможном переходе португальского вингера Нани в «Актобе», передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: AP 2024

«Усилить команду можно, даже не выходя на поле. Нани — легенда футбола без какого-либо преувеличения. Это очень важный футболист в раздевалке и на тренировках, который всегда мотивирует и подсказывает, особенно молодым.

Поэтому, даже если Луиш не в лучшей форме, он поможет. Он большой профессионал, который следит за собой. Если Нани решил перейти в “Актобе”, он точно не будет отбывать номер», — заявил Магомедалиев.

Общий опыт и связи с Казахстаном

Магомедалиев и Нани ранее выступали вместе за турецкий «Адана Демирспор» в сезоне-2023/24, проведя в одной команде 16 матчей. В том же сезоне португалец пересекался и с воспитанником «Актобе», нападающим сборной Казахстана Абатом Аймбетовым.

Детали возможного перехода

По информации СМИ, «Актобе» уже согласовал с Нани контракт сроком на один год. Сообщается, что зарплата опытного вингера может стать рекордной в истории Казахстанской Премьер-Лиги. Ожидается, что футболист прилетит в Алматы 22 января, после чего отправится в Актобе для официальной презентации.

Карьера Нани

Нани известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов и четырежды становился чемпионом Англии. Также португалец защищал цвета «Спортинга», «Фенербахче», «Валенсии», «Лацио» и других клубов, а в 2016 году стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.