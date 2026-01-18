Разгромом обернулся матч «Актобе» против европейского клуба

Контрольная игра завершилась поражением казахстанской команды со счётом 0:3.
Первый тайм прошёл в равной борьбе и без забитых мячей. «Актобе» действовал организованно в обороне, стараясь сдерживать атаки соперника, однако после перерыва инициативой полностью завладел чешский клуб.
Счёт был открыт на 62-й минуте — отличился нападающий «Баника» Вацлав Юречка, точно завершивший одну из быстрых атак. Уже через четыре минуты форвард оформил дубль, вновь огорчив оборону «Актобе» и увеличив преимущество своей команды.
Окончательный результат был установлен в самой концовке встречи. На 90-й минуте нападающий Абдалла Гнинг поставил точку в матче, доведя счёт до разгромного — 0:3.