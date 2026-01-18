Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Атлетико
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.65
П2
11.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
5.70
П2
35.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.24
П2
2.83
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.34
П2
5.30
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.19
П2
5.80
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.28
П2
2.79
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.42
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.51
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.73
П2
11.75
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.13
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.02
X
4.60
П2
1.65
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Разгромом обернулся матч «Актобе» против европейского клуба

Футбольный клуб «Актобе» провёл товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора, встретившись с представителем Чехии — «Баником» из Остравы, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Контрольная игра завершилась поражением казахстанской команды со счётом 0:3.

Первый тайм прошёл в равной борьбе и без забитых мячей. «Актобе» действовал организованно в обороне, стараясь сдерживать атаки соперника, однако после перерыва инициативой полностью завладел чешский клуб.

Счёт был открыт на 62-й минуте — отличился нападающий «Баника» Вацлав Юречка, точно завершивший одну из быстрых атак. Уже через четыре минуты форвард оформил дубль, вновь огорчив оборону «Актобе» и увеличив преимущество своей команды.

Окончательный результат был установлен в самой концовке встречи. На 90-й минуте нападающий Абдалла Гнинг поставил точку в матче, доведя счёт до разгромного — 0:3.