Украинец Зинченко оказался не нужен в АПЛ и перейдет в «Аякс»

29-летний украинец провел всего 5 матчей в Премьер-лиге с момента перехода в «Форест» на правах аренды в начале сезона, и клуб не против ухода футболиста.
По информации SunSport, в текущем арендном соглашении нет пункта о досрочном расторжении, что означает, что «Форест» не может отправить украинца обратно в «Арсенал». Кроме того, состав «канониров» полностью укомплектован. Однако, как утверждает De Telegraaf, решение уже найдено: «Аякс» согласовал сделку, по которой Зинченко присоединится к клубу до конца сезона.
Сообщается, что Зинченко заинтересован в этом переходе, и сделка согласована, осталось урегулировать несколько деталей.
Контракт Зинченко с «Арсеналом» истекает летом, и ожидается, что универсальный левый защитник покинет лондонский клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2025/26.