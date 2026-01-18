Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Париж
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.50
П2
1.22
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.32
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
36.00
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.16
П2
5.88
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.28
П2
2.79
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.46
П2
1.95
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.51
П2
4.50
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.68
П2
11.50
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.14
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.02
X
4.60
П2
1.65
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Украинец Зинченко оказался не нужен в АПЛ и перейдет в «Аякс»

«Арсенал» готов досрочно прервать аренду защитника Александра Зинченко в «Ноттингем Форест» после достижения договоренности с «Аяксом».

Источник: Getty Images

29-летний украинец провел всего 5 матчей в Премьер-лиге с момента перехода в «Форест» на правах аренды в начале сезона, и клуб не против ухода футболиста.

По информации SunSport, в текущем арендном соглашении нет пункта о досрочном расторжении, что означает, что «Форест» не может отправить украинца обратно в «Арсенал». Кроме того, состав «канониров» полностью укомплектован. Однако, как утверждает De Telegraaf, решение уже найдено: «Аякс» согласовал сделку, по которой Зинченко присоединится к клубу до конца сезона.

Сообщается, что Зинченко заинтересован в этом переходе, и сделка согласована, осталось урегулировать несколько деталей.

Контракт Зинченко с «Арсеналом» истекает летом, и ожидается, что универсальный левый защитник покинет лондонский клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2025/26.