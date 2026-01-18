Гол Серлота принес «Атлетико» победу над «Алавесом» в матче Ла Лиги

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Атлетико» одержал победу над «Алавесом» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Мяч на 38-й минуте забил Александер Сёрлот.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сыграл 550-й матч в чемпионате Испании, сравнявшись по этому показателю с бывшим форвардом мадридского «Реала» Раулем. Француз теперь занимает четвертое место по количеству сыгранных встреч в истории Ла Лиги.
«Атлетико», набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» продлил серию без побед в Ла Лиге до пяти встреч. Команда с 19 баллами располагается на 18-й строчке.
В следующем туре «Атлетико» 25 января примет «Мальорку», «Алавес» в этот же день дома сыграет с «Бетисом».
В другом матче «Валенсия» в гостях обыграла «Хетафе» со счетом 1:0.
Диего Симеоне
Эдуардо Коудет
Александр Серлот
(Пабло Барриос)
48′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
8
Пабло Барриос
20
Джулиано Симеоне
62′
6
Коке
11
Тьяго Альмада
62′
10
Алекс Баэна
5
Джонни Кардозо
27′
78′
24
Робен Ле Норман
19
Хулиан Альварес
62′
7
Антуан Гризманн
9
Александр Серлот
86′
16
Науэль Молина
1
Антонио Сивера
17
Хонни Отто
24
Виктор Парада
7
Карлос Висенте
14
Науэль Теналья
5
Хон Пачеко
10
Карлес Аленья
69′
21
Абде Реббач
11
Антонио Мартинес
55′
6
Андер Гевара
8
Антонио Бланко
81′
34
Айтор Маньяс
18
Хон Гуриди
54′
4
Денис Суарес
19
Пабло Ибаньес
6′
55′
15
Лукас Бойе
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти