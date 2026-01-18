Гол Серлота принес «Атлетико» победу над «Алавесом» в матче Ла Лиги

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сыграл 550-й матч в чемпионате Испании, сравнявшись по этому показателю с бывшим форвардом мадридского «Реала» Раулем. Француз теперь занимает четвертое место по количеству сыгранных встреч в истории Ла Лиги.