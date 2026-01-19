Ричмонд
«Милан» обыграл «Лечче», Фюллкруг забил единственный гол

«Милан» победил «Лечче» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Источник: Reuters

Единственный гол на 76-й минуте забил немецкий нападающий Никлас Фюллкруг. Он стал для него первым за красно-черных. Форвард играет за «Милан» на правах аренды из «Вест Хэма».

«Лечче» потерпел третье поражение подряд и занимает 18-е место в таблице чемпионата Италии с 17 очками после 21 матча. «Милан» располагается на второй строчке с 45 очками после 21 встречи.

В следующем туре «Лечче» 24 января примет «Лацио», «Милан» 25 января сыграет в гостях с «Ромой».

Милан
1:0
Первый тайм: 0:0
Лечче
Футбол, Италия, 21-й тур
18.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Эузебио Ди Франческо
Голы
Милан
Никлас Фюллкруг
76′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
5
Кони де Винтер
21′
46
Маттео Габбиа
2
Первис Эступиньян
12
Адриен Рабьо
56
Алексис Салемакерс
80′
24
Закари Атекаме
30
Ардон Яшари
87′
14
Лука Модрич
4
Самуэле Риччи
73′
8
Рубен Лофтус-Чик
11
Кристиан Пулишич
72′
9
Никлас Фюллкруг
10
Рафаэл Леау
87′
18
Кристофер Нкунку
Лечче
30
Владимиро Фальконе
3
Корри Ндаба
16
Омри Гандельман
29
Лассана Кулибали
50
Сантьяго Пьеротти
5
Джамиль Зиберт
44
Тиагу Габриэл
25
Антонио Галло
84′
11
Конан Н`Дри
20
Юльбер Рамадани
84′
85′
93
Юссеф Мале
9
Никола Штулич
68′
7
Тете Моренте
23
Риккардо Соттиль
54′
19
Ламек Банда
Статистика
Милан
Лечче
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
20
4
Удары в створ
6
0
Угловые
10
2
Фолы
9
11
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти