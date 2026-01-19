Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.99
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.96
П2
2.83
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.12
П2
3.83
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.30
П2
3.34
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2

В «Реале Сосьедад» отреагировали на присутствие Карпина на матче с «Барселоной»: «Легенда для нашего клуба»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро прокомментировали присутствие главного тренера сборной России Валерия Карпина на матче его бывшей команды с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги.

Источник: Getty Images

«Реал Сосьедад» на глазах у Карпина, посетившего стадион в Сан-Себастьяне, обыграл лидера чемпионата со счетом 2:1.

— Был ли визит Валерия Карпина на матч с «Барселоной» связан с какими-то договоренностями с клубом? Он может возглавить «Сосьедад»?

— Валерий Карпин — легенда для нашего клуба. Завтра для Сан-Себастьяна особенный день — 20 января мы отмечаем день святого Себастьяна. Это покровитель нашего города и самый важный день в календаре.

В воскресенье «Сосьедад» играет дома против другого большого клуба для Карпина — «Сельты».

Что касается его работы главным тренером сборной и причин визита — это вопрос к РФС.