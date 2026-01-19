В «Реале Сосьедад» отреагировали на присутствие Карпина на матче с «Барселоной»: «Легенда для нашего клуба»

«Реал Сосьедад» на глазах у Карпина, посетившего стадион в Сан-Себастьяне, обыграл лидера чемпионата со счетом 2:1.
— Был ли визит Валерия Карпина на матч с «Барселоной» связан с какими-то договоренностями с клубом? Он может возглавить «Сосьедад»?
— Валерий Карпин — легенда для нашего клуба. Завтра для Сан-Себастьяна особенный день — 20 января мы отмечаем день святого Себастьяна. Это покровитель нашего города и самый важный день в календаре.
В воскресенье «Сосьедад» играет дома против другого большого клуба для Карпина — «Сельты».
Что касается его работы главным тренером сборной и причин визита — это вопрос к РФС.