Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.02
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.99
X
2.91
П2
2.80
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.16
П2
3.91
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.26
П2
3.37
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Мбаппе — о критике Винисиуса: «Не следует выделять одного игрока. Мы плохо играем как команда»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о критике со стороны болельщиков в адрес Винисиуса Жуниора.

Источник: Getty Images

Ранее в СМИ была информация, что Винисиуса освистали болельщики во время матча 20-го тура Ла Лиги против «Леванте» (2:0).

«Я понимаю болельщиков, которые хотели нас освистать. Мы делаем что-то не так. Что мне не понравилось, так это то, что если уж они собираются нас освистывать, то это должна быть вся команда.

Не следует выделять одного игрока. Мы плохо играем как команда.

Это не вина Винисиуса. Он фантастический игрок. Он невероятный парень, мне повезло знать его, и я очень к нему привязан.

Мы должны лучше его защищать. Чтобы он не был один против всех. Он не один в “Реале”.

Мы все с ним», — приводит слова Мбаппе Фабрицио Романо в соцсети X.