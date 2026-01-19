Мбаппе — о критике Винисиуса: «Не следует выделять одного игрока. Мы плохо играем как команда»

«Я понимаю болельщиков, которые хотели нас освистать. Мы делаем что-то не так. Что мне не понравилось, так это то, что если уж они собираются нас освистывать, то это должна быть вся команда.



Не следует выделять одного игрока. Мы плохо играем как команда.



Это не вина Винисиуса. Он фантастический игрок. Он невероятный парень, мне повезло знать его, и я очень к нему привязан.



Мы должны лучше его защищать. Чтобы он не был один против всех. Он не один в “Реале”.



Мы все с ним», — приводит слова Мбаппе Фабрицио Романо в соцсети X.