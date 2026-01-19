Роналду выиграл судебную тяжбу с «Ювентусом» о пандемийных выплатах

В 2020 году у «Ювентуса» действовало тайное соглашение с футболистами, позволяющее клубу отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса. С Роналду была подписана отдельная договоренность о выплате отложенных €19,5 млн даже в случае его ухода.