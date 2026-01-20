В «Актобе» сделали заявление по трансферам Нани и экс-игрока «Барселоны»

«Клуб активно ведёт переговоры со многими игроками. Имена потенциальных новичков будет нецелесообразно озвучивать, поскольку официально пока ничего не достигнуто. Однако могу заверить в том, что “Актобе” на трансферном рынке постарается усилиться как минимум одним громким трансфером», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Актобе».