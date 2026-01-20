Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.99
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.87
X
6.03
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.47
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.65
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.87
П2
8.00

Сын Бекхэма раскрыл мерзкую правду о родителях: такого от их семьи никто не ожидал

Теперь самая токсичная семья Англии?

Источник: shutterstock.com

Скандал внутри семейства Бэкхемов все никак не утихнет. Поводом стала свадьба старшего сына Дэвида — Бруклина и звезды фильма «Трансформеры», дочери бизнесмена-миллиардера Николы Пельтц, которая состоялась в 2022-м.

Родители Бруклина было явно против выбора своего сына, однако на их мнение ему оказалось наплевать. В итоге началась «Санта Барбара». И с тех пор отношения в семье Бэкхемов становятся с каждым годом все хуже: Дэвид и Виктория, считают, что Пельтц плохо влияет на их сына и «забрала» его из семьи, а Бруклин утверждает, мол родители отравляют ему жизнь.

В прошлом году отношения внутри семейства окончательно испортились. Сначала Бруклин и Никола проигнорировали 50-летний юбилей Дэвида. Затем Пельтц удалила все совместные фото с семьей Бекхэма, а Бруклин заблокировал отца, мать и брата в соцсетях.

На прошлой неделе старший сын Бекхэма уведомил родителей, чтобы те общались с ним только через его адвоката. А 19 января и вовсе выставил все грязное белье своего семейства напоказ. В соцсетях Бруклин накатал целое полотно, в котором жестко разнес своих родителей.

В начале своего сообщения он заявил, что был вынужден защитить самого себя и супругу, потому что родители через СМИ распространяли клевету о них. А дальше дал жару.

Источник: AP 2024

«Я не хочу мириться со своей семьей. Меня никто не контролирует — я впервые в жизни встаю на защиту самого себя.

Всю мою жизнь мои родители контролировали то, как в прессе формировался образ нашей семьи. Показные посты в соцсетях, семейные мероприятия и неискренние отношения были неотъемлемой частью той жизни, в которую я родился. В последнее время я своими глазами увидел, на что они готовы пойти, чтобы размещать в СМИ нескончаемую ложь — чаще всего за счет невинных людей — лишь бы сохранить собственный фасад. Но я верю, что правда всегда выходит наружу».

Бекхэмы угрожали Бруклину и манипулировали им: из-за свадьбы они хотели лишить сына денег

"Мои родители бесконечно пытались разрушить мои отношения еще до свадьбы — и это до сих пор не прекратилось. Моя мама в последний момент отказалась шить платье для Николы, несмотря на то, как сильно та радовалась возможности надеть ее дизайн, и вынудила ее срочно искать новое платье.

За несколько недель до нашей свадьбы мои родители неоднократно давили на меня и пытались подкупить, чтобы я подписал отказ от прав на свое имя, что затронуло бы меня, мою жену и наших будущих детей. Они настаивали, чтобы я подписал документы до даты свадьбы, потому что тогда условия сделки вступили бы в силу. Мое сопротивление повлияло на выплаты, и с тех пор они больше никогда не относились ко мне так же, как раньше.

Источник: AP 2024

Во время подготовки к свадьбе моя мама дошла до того, что назвала меня «злым» за то, что мы с Николой решили посадить за наш стол мою няню Сандру и бабушку Николы, потому что у них обеих не было мужей. При этом у обоих наших родителей были собственные столы, расположенные рядом с нашим".

Виктория Бекхэм унижала сына и его невесту: она звала бывших Бруклина на совместные встречи

«В ночь перед нашей свадьбой члены моей семьи сказали мне, что Никола — “не кровь” и “не семья”. Моя мама сорвала мой первый танец с женой, который был спланирован за несколько недель заранее под романтическую песню о любви. На глазах у наших 500 гостей Марк Энтони позвал меня на сцену, где по сценарию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня там ждала моя мама, чтобы танцевать со мной. Она танцевала со мной крайне неподобающим образом на глазах у всех.

За всю свою жизнь я никогда не чувствовал себя настолько некомфортно и униженно. Мы хотели обновить наши клятвы, чтобы создать новые воспоминания о дне нашей свадьбы — такие, которые принесут нам радость и счастье, а не тревогу и стыд.

Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого — причем делала это так, что было очевидно: цель состояла в том, чтобы сделать нас обоих максимально неловко и неприятно».

Дэвид Бэкхем сам отказался встречаться с сыном его невестой на свой день рождения

«Несмотря на это, мы все же поехали в Лондон на день рождения моего отца и в течение недели фактически были отвергнуты, сидя в гостиничном номере и пытаясь хоть как-то спланировать с ним время наедине. Он отвергал все наши попытки, если только речь не шла о его большом дне рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу. Когда он наконец согласился встретиться со мной, это было при условии, что Никола не будет приглашена. Это было как пощечина».

Бекхэмы — лицемеры и токсики: их интересует только публичный образ

«Моя семья ставит публичное продвижение и рекламные контракты выше всего остального. Бренд Beckham — на первом месте. “Любовь” в нашей семье измеряется тем, как часто ты что-то публикуешь в соцсетях и как быстро готов бросить все, чтобы приехать и позировать для семейной фотосессии — даже если это происходит в ущерб нашим профессиональным обязанностям.

Источник: Соцсети

Годами мы из кожи вон лезли, чтобы появляться и поддерживать на каждом показе мод, на каждой вечеринке и на каждом пресс-мероприятии, демонстрируя «нашу идеальную семью». Но в тот единственный раз, когда моя жена попросила мою маму о поддержке, чтобы помочь спасти собак, оставшихся без дома во время пожаров в Лос-Анджелесе, моя мама отказалась.

Версия о том, что моя жена мной управляет, полностью перевернута с ног на голову. Большую часть своей жизни я находился под контролем родителей. Я вырос с постоянной, подавляющей тревогой. И впервые в жизни — с тех пор как я отошел от своей семьи — эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро с благодарностью за ту жизнь, которую выбрал, и чувствую покой и облегчение.

Мы с женой не хотим жизни, сформированной имиджем, прессой или манипуляциями. Все, чего мы хотим, — это мира, уединения и счастья для нас и нашей будущей семьи".

Дэвид и Виктория пока на эти обвинения публично не отреагировали. Однако наверняка скоро какая-то реакция появится. Похоже, эта «Санта Барбара» закончится еще не скоро.