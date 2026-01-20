Сын Бекхэма раскрыл мерзкую правду о родителях: такого от их семьи никто не ожидал

«В ночь перед нашей свадьбой члены моей семьи сказали мне, что Никола — “не кровь” и “не семья”. Моя мама сорвала мой первый танец с женой, который был спланирован за несколько недель заранее под романтическую песню о любви. На глазах у наших 500 гостей Марк Энтони позвал меня на сцену, где по сценарию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня там ждала моя мама, чтобы танцевать со мной. Она танцевала со мной крайне неподобающим образом на глазах у всех.



За всю свою жизнь я никогда не чувствовал себя настолько некомфортно и униженно. Мы хотели обновить наши клятвы, чтобы создать новые воспоминания о дне нашей свадьбы — такие, которые принесут нам радость и счастье, а не тревогу и стыд.



Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого — причем делала это так, что было очевидно: цель состояла в том, чтобы сделать нас обоих максимально неловко и неприятно».