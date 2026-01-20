Сын Бекхэма раскрыл мерзкую правду о родителях: такого от их семьи никто не ожидал

Скандал внутри семейства Бэкхемов все никак не утихнет. Поводом стала свадьба старшего сына Дэвида — Бруклина и звезды фильма «Трансформеры», дочери бизнесмена-миллиардера Николы Пельтц, которая состоялась в 2022-м.
Родители Бруклина было явно против выбора своего сына, однако на их мнение ему оказалось наплевать. В итоге началась «Санта Барбара». И с тех пор отношения в семье Бэкхемов становятся с каждым годом все хуже: Дэвид и Виктория, считают, что Пельтц плохо влияет на их сына и «забрала» его из семьи, а Бруклин утверждает, мол родители отравляют ему жизнь.
В прошлом году отношения внутри семейства окончательно испортились. Сначала Бруклин и Никола проигнорировали 50-летний юбилей Дэвида. Затем Пельтц удалила все совместные фото с семьей Бекхэма, а Бруклин заблокировал отца, мать и брата в соцсетях.
На прошлой неделе старший сын Бекхэма уведомил родителей, чтобы те общались с ним только через его адвоката. А 19 января и вовсе выставил все грязное белье своего семейства напоказ. В соцсетях Бруклин накатал целое полотно, в котором жестко разнес своих родителей.
В начале своего сообщения он заявил, что был вынужден защитить самого себя и супругу, потому что родители через СМИ распространяли клевету о них. А дальше дал жару.
«Я не хочу мириться со своей семьей. Меня никто не контролирует — я впервые в жизни встаю на защиту самого себя.
Всю мою жизнь мои родители контролировали то, как в прессе формировался образ нашей семьи. Показные посты в соцсетях, семейные мероприятия и неискренние отношения были неотъемлемой частью той жизни, в которую я родился. В последнее время я своими глазами увидел, на что они готовы пойти, чтобы размещать в СМИ нескончаемую ложь — чаще всего за счет невинных людей — лишь бы сохранить собственный фасад. Но я верю, что правда всегда выходит наружу».
Бекхэмы угрожали Бруклину и манипулировали им: из-за свадьбы они хотели лишить сына денег
"Мои родители бесконечно пытались разрушить мои отношения еще до свадьбы — и это до сих пор не прекратилось. Моя мама в последний момент отказалась шить платье для Николы, несмотря на то, как сильно та радовалась возможности надеть ее дизайн, и вынудила ее срочно искать новое платье.
За несколько недель до нашей свадьбы мои родители неоднократно давили на меня и пытались подкупить, чтобы я подписал отказ от прав на свое имя, что затронуло бы меня, мою жену и наших будущих детей. Они настаивали, чтобы я подписал документы до даты свадьбы, потому что тогда условия сделки вступили бы в силу. Мое сопротивление повлияло на выплаты, и с тех пор они больше никогда не относились ко мне так же, как раньше.
Во время подготовки к свадьбе моя мама дошла до того, что назвала меня «злым» за то, что мы с Николой решили посадить за наш стол мою няню Сандру и бабушку Николы, потому что у них обеих не было мужей. При этом у обоих наших родителей были собственные столы, расположенные рядом с нашим".
Виктория Бекхэм унижала сына и его невесту: она звала бывших Бруклина на совместные встречи
«В ночь перед нашей свадьбой члены моей семьи сказали мне, что Никола — “не кровь” и “не семья”. Моя мама сорвала мой первый танец с женой, который был спланирован за несколько недель заранее под романтическую песню о любви. На глазах у наших 500 гостей Марк Энтони позвал меня на сцену, где по сценарию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня там ждала моя мама, чтобы танцевать со мной. Она танцевала со мной крайне неподобающим образом на глазах у всех.
За всю свою жизнь я никогда не чувствовал себя настолько некомфортно и униженно. Мы хотели обновить наши клятвы, чтобы создать новые воспоминания о дне нашей свадьбы — такие, которые принесут нам радость и счастье, а не тревогу и стыд.
Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого — причем делала это так, что было очевидно: цель состояла в том, чтобы сделать нас обоих максимально неловко и неприятно».
Дэвид Бэкхем сам отказался встречаться с сыном его невестой на свой день рождения
«Несмотря на это, мы все же поехали в Лондон на день рождения моего отца и в течение недели фактически были отвергнуты, сидя в гостиничном номере и пытаясь хоть как-то спланировать с ним время наедине. Он отвергал все наши попытки, если только речь не шла о его большом дне рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу. Когда он наконец согласился встретиться со мной, это было при условии, что Никола не будет приглашена. Это было как пощечина».
Бекхэмы — лицемеры и токсики: их интересует только публичный образ
«Моя семья ставит публичное продвижение и рекламные контракты выше всего остального. Бренд Beckham — на первом месте. “Любовь” в нашей семье измеряется тем, как часто ты что-то публикуешь в соцсетях и как быстро готов бросить все, чтобы приехать и позировать для семейной фотосессии — даже если это происходит в ущерб нашим профессиональным обязанностям.
Годами мы из кожи вон лезли, чтобы появляться и поддерживать на каждом показе мод, на каждой вечеринке и на каждом пресс-мероприятии, демонстрируя «нашу идеальную семью». Но в тот единственный раз, когда моя жена попросила мою маму о поддержке, чтобы помочь спасти собак, оставшихся без дома во время пожаров в Лос-Анджелесе, моя мама отказалась.
Версия о том, что моя жена мной управляет, полностью перевернута с ног на голову. Большую часть своей жизни я находился под контролем родителей. Я вырос с постоянной, подавляющей тревогой. И впервые в жизни — с тех пор как я отошел от своей семьи — эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро с благодарностью за ту жизнь, которую выбрал, и чувствую покой и облегчение.
Мы с женой не хотим жизни, сформированной имиджем, прессой или манипуляциями. Все, чего мы хотим, — это мира, уединения и счастья для нас и нашей будущей семьи".
Дэвид и Виктория пока на эти обвинения публично не отреагировали. Однако наверняка скоро какая-то реакция появится. Похоже, эта «Санта Барбара» закончится еще не скоро.