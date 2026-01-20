Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Кайрат
0
:
Брюгге
2
Все коэффициенты
П1
47.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.13
X
6.15
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.35
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.61
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.85
П2
7.90

Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва принял решение покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Источник: Getty Images

31-летнего португальца часто связывают с возможным возвращением в родную «Бенфику», а также ходили слухи о возможном переходе в один из клубов Саудовской Про-лиги. Однако, как утверждает испанское издание Nacional, Силва «уже сообщил о своем желании сменить команду», и его приоритетным местом продолжения карьеры является «Барселона».

По данным источника, он рассматривает «Барселону» как «личную и профессиональную мечту». Главный тренер «Барсы» Ханси Флик тоже хочет видеть Силву в команде, а сам полузащитник готов согласиться на понижение зарплаты, чтобы присоединиться к каталонскому клубу летом.

Тем временем журналист El Chiringuito TV Нико Родригес сообщает о будущем Силвы следующее: «Бернарду принял решение завершить свой цикл в “Манчестер Сити” после девяти лет. Он много выиграл и был очень счастлив в Манчестере».