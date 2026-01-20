Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

31-летнего португальца часто связывают с возможным возвращением в родную «Бенфику», а также ходили слухи о возможном переходе в один из клубов Саудовской Про-лиги. Однако, как утверждает испанское издание Nacional, Силва «уже сообщил о своем желании сменить команду», и его приоритетным местом продолжения карьеры является «Барселона».
По данным источника, он рассматривает «Барселону» как «личную и профессиональную мечту». Главный тренер «Барсы» Ханси Флик тоже хочет видеть Силву в команде, а сам полузащитник готов согласиться на понижение зарплаты, чтобы присоединиться к каталонскому клубу летом.
Тем временем журналист El Chiringuito TV Нико Родригес сообщает о будущем Силвы следующее: «Бернарду принял решение завершить свой цикл в “Манчестер Сити” после девяти лет. Он много выиграл и был очень счастлив в Манчестере».