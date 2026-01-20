Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

31-летнего португальца часто связывают с возможным возвращением в родную «Бенфику», а также ходили слухи о возможном переходе в один из клубов Саудовской Про-лиги. Однако, как утверждает испанское издание Nacional, Силва «уже сообщил о своем желании сменить команду», и его приоритетным местом продолжения карьеры является «Барселона».