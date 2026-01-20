Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Кайрат
0
:
Брюгге
2
Все коэффициенты
П1
46.00
X
19.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.13
X
6.15
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.35
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.61
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.85
П2
7.90

С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик урегулировал дело, связанное с дисквалификацией из-за нарушения антидопинговых правил, и в скором времени может вернуться к тренировкам, сообщает Sporf в соцсети Х.

Источник: AP 2024

По информации источника, на данный момент рассматривается вариант с переходом 25-летнего вингера во французский «Страсбур» на правах аренды для восстановления прежней игровой формы.

В декабре 2024 года «Челси» сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.

Мудрик перешел в «Челси» из украинского «Шахтера» в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го.