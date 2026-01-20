С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ

В декабре 2024 года «Челси» сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.