С Мудрика сняли дисквалификацию за допинг, сообщают СМИ

По информации источника, на данный момент рассматривается вариант с переходом 25-летнего вингера во французский «Страсбур» на правах аренды для восстановления прежней игровой формы.
В декабре 2024 года «Челси» сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.
Мудрик перешел в «Челси» из украинского «Шахтера» в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го.