Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.25
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.74
П2
4.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.99
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2

«Позволено ошибаться»: Бекхэм о призыве сына общаться через адвокатов

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал публичные заявления своего сына Бруклина Бекхэма о нежелании общаться с семьей. Его слова передает CNBC.

Источник: AP 2024

«Я воспитываю детей и понимаю, что они будут ошибаться. Им нужно позволять это делать — так они учатся. И иногда важно дать им возможность совершить такие ошибки», — сказал Бекхэм.

26-летний Бруклин направил родителям официальное юридическое уведомление. В документе содержится требование прекратить любое прямое общение и взаимодействовать с ним исключительно через его представителей. Кроме того, он просит родителей воздержаться от любых публичных комментариев и обращения к нему через социальные сети.

По информации источника, такое решение было вызвано серией публикаций в прессе, которые сам Бруклин и его жена, актриса Никола Пельтц, сочли порочащими их репутацию.

Конфликт в семье назревал давно. Свадьба пары в 2022 году и принятие двойной фамилии Пельтц-Бекхэм не улучшили отношений. Бруклин и Никола игнорировали важные семейные события, включая празднование 50-летия Дэвида Бекхэма весной 2025 года и церемонию его посвящения в рыцари.