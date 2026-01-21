Один гол решил исход матча столичного клуба КПЛ против 11-кратного чемпиона из Европы

Соперник, «Приштина», является одним из лидеров косовского футбола: 11-кратный чемпион страны, 9-кратный обладатель Кубка и 11-кратный победитель Суперкубка. В текущем сезоне Раффайзен-лиги клуб занимает второе место с 30 очками после 18 туров.