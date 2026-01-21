Один гол решил исход матча столичного клуба КПЛ против 11-кратного чемпиона из Европы

Главный тренер казахстанской команды Али Алиев выставил стартовый состав: Шаншар, Быстров, Тевзадзе, Куат, Лобжанидзе, Саулет, Адилио, Камарадинов, Ульшин, Петрович и Шараванья.
Матч завершился минимальным поражением «Жениса» — 0:1. Несмотря на результат, игра позволила команде оценить готовность игроков после зимнего перерыва.
В минувшем сезоне КПЛ «Женис» набрал 36 очков и занял шестое место в чемпионате.
Соперник, «Приштина», является одним из лидеров косовского футбола: 11-кратный чемпион страны, 9-кратный обладатель Кубка и 11-кратный победитель Суперкубка. В текущем сезоне Раффайзен-лиги клуб занимает второе место с 30 очками после 18 туров.