«Главный псих английского футбола». Нападающий «Престона» снова влип в скандал — боднул соперника и удалился

А в феврале 2025 года черногорец оказался в центре еще более громкой истории: после игры с «Бернли» полузащитник Ханнибал Межбри обвинил его в расистских высказываниях. Хотя Осмаич отрицал вину, независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) назначила ему девятиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 24 тысяч евро. Также он был обязан пройти специальные обучающие курсы.