«Главный псих английского футбола». Нападающий «Престона» снова влип в скандал — боднул соперника и удалился

Форвард «Престона» Милутин Осмаич вновь подтвердил репутацию одного из самых проблемных игроков английского футбола. В матче Чемпионшипа с «Халл Сити» (0:3) он боднул в лицо полузащитника команды соперника Джона Ландстрема. Это уже третий серьезный дисциплинарный инцидент с участием черногорца за последние полтора года.
«Отсутствие дисциплины»
Эпизод произошел в концовке встречи, когда «Престон» уже уступал «Халлу» со счетом 0:3. После стычки с Ландстремом Осмаич сначала потолкался с оппонентом, а затем ударил его головой в лицо. Судья без колебаний показал нападающему красную карточку — тот расплылся в улыбке и покинул поле.
Главный тренер «Престона» Пол Хекингботтом после матча не стал скрывать раздражения.
«Это отсутствие дисциплины, которое абсолютно неприемлемо. Мы говорим о десятках пропущенных матчей из-за его дисквалификаций. Ситуации разные, но проблема одна», — приводят слова тренера британские СМИ.
Это далеко не первый скандальный эпизод с участием Милутина. Форвард пришел в клуб в 2023 году и с тех пор регулярно попадает в новостные заголовки из-за агрессивных и провокационных действий на поле.
В сентябре 2024 года он был дисквалифицирован на восемь игр после дерби с «Блэкберном», в котором он укусил защитника Оуэна Бека в шею.
А в феврале 2025 года черногорец оказался в центре еще более громкой истории: после игры с «Бернли» полузащитник Ханнибал Межбри обвинил его в расистских высказываниях. Хотя Осмаич отрицал вину, независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) назначила ему девятиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 24 тысяч евро. Также он был обязан пройти специальные обучающие курсы.
Официальное решение в связи с новым инцидентом пока не объявлено. В клубе ожидают, что за «агрессивное поведение» Милутин получит бан минимум на три матча.
«Удаление за подкат, чтобы помочь команде, — это одно. Но здесь совсем другое. Он профессионал и должен вести себя соответствующим образом», — подчеркнул Хекингботтом.
«Он нас подвел»
На фоне регулярных скандалов все чаще звучат вопросы о будущем Осмаича в клубе. Нападающий обладает заметными физическими данными и бойцовским характером, он забил за «Престон» 28 голов в 96 матчах. Однако систематические нарушения дисциплины сводят спортивную пользу на нет.
«Да, он нас подвел. Хоть это и не стоило нам победы в этот раз, у нас впереди будут важные игры, а мы играем без одного нападающего», — добавил тренер «Престона».
Из-за стычки с Ландстремом форвард пропустит ключевые матчи против «Мидлсбро» и «Ипсвича» — команд, борющихся за выход в АПЛ.
Егор Сергеев