Головин: «Сейчас “Монако” играет очень плохо, в чемпионате проблемы с судьями»

— Сложно назвать какую-то одну причину. Очень много травмированных игроков. Потом, у нас в чемпионате проблемы с судьями, причем большие проблемы: куча красных карточек, какие-то спорные решения — и постоянно не в нашу пользу. Но я не хочу, чтобы это выглядело отговоркой, не собираюсь называть это главной причиной, почему мы проигрываем. Но все же когда у команды тяжелый период и на тебя еще давят судьи, то вдвойне сложно играть. В этом матче арбитр точно ни при чем, — приводит слова Головина «СЭ».