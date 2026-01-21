Головин: «Сейчас “Монако” играет очень плохо, в чемпионате проблемы с судьями»

На данный момент «Монако» занимает восьмое место в Лиге 1, имея в своем активе 23 очка. Команда уступила в четырех встречах подряд.
— Что для вас психологически и эмоционально значил матч на легендарном стадионе с таким соперником? И как переживаете то, что произошло?
— Ничего не значил абсолютно, обычная игра. Нужно было выигрывать. Сейчас мы играем очень плохо, необходимо как-то держаться вместе и пытаться изменить ситуацию. Тут просто нечего говорить…
— Первый тайм не выглядел таким уж безнадежным, «Монако» создал несколько моментов, хоть и не использовал их. Что произошло после перерыва?
— Не знаю. Не вижу особо большой разницы между таймами. Да, могли забить, если бы повезло чуть больше, и уйти на перерыв при 1:2. Но против нас были игроки очень высокого уровня, которые за ошибки не прощают.
— Не было сложно дышать из-за закрытой на «Бернабеу» крыши?
— Нет.
— У соперников кто-то поразил?
— Нет, в принципе все ожидаемо. Качества их игроков мы знаем, и выглядели они очень хорошо — Мбаппе, Винисиус, Беллингем. Мы ждали, что они покажут свой уровень. Просто нам нужно было лучше им противостоять.
— Что происходит с «Монако» в целом? Семь поражений в восьми последних матчах лиги, а теперь 1:6 в Мадриде…
— Сложно назвать какую-то одну причину. Очень много травмированных игроков. Потом, у нас в чемпионате проблемы с судьями, причем большие проблемы: куча красных карточек, какие-то спорные решения — и постоянно не в нашу пользу. Но я не хочу, чтобы это выглядело отговоркой, не собираюсь называть это главной причиной, почему мы проигрываем. Но все же когда у команды тяжелый период и на тебя еще давят судьи, то вдвойне сложно играть. В этом матче арбитр точно ни при чем, — приводит слова Головина «СЭ».
Альваро Арбелоа
Себастьян Поконьоли
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
5′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
26′
Франко Мастантуоно
(Винисиус Жуниор)
51′
Тило Керер
55′
Винисиус Жуниор
(Арда Гюлер)
63′
Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
80′
Йордан Тезе
72′
1
Тибо Куртуа
5
Джуд Беллингем
44′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
83′
47
Дани Месо
6
Эдуардо Камавинга
76′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
76′
20
Франсиско Гарсия
30
Франко Мастантуоно
71′
16
Гонсало Гарсия
17
Рауль Асенсио
46′
19
Дани Себальос
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
3
Эрик Дайер
4
Йордан Тезе
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
61′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
84′
21
Люка Мишаль
31
Ансу Фати
61′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
73′
23
Аладжи Бамба
6
Денис Закария
33′
73′
19
Джордж Иленихенья
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти