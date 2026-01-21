Ричмонд
Казахстанский вратарь за 44 миллиона выбрал новый клуб

Казахстанский голкипер Михаил Голубничий близок к продолжению карьеры в кокшетауском «Окжетпесе», передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

Источник: ФК "Аксу"

«ФК “Окжетпес” продолжает активно укреплять состав в преддверии нового сезона. По моей информации, “синегорцы” достигли договорённости с опытным голкипером Михаилом Голубничим.

В прошлом сезоне вратарь провёл семь матчей в КПЛ в составе «Жетысу». Ранее в его карьере также были выступления за такие клубы, как «Астана», «Аксу» и «Экибастуз», — сообщает источник.

Голубничий является воспитанником павлодарского футбола. За профессиональную карьеру он провёл 73 матча, пропустил 115 мячей и 15 раз отыграл «всухую». В составе «Астаны» вратарь становился чемпионом Казахстана в сезонах КПЛ-2014 и КПЛ-2015, а также выступал за юношеские и молодёжные сборные страны, суммарно сыграв 12 матчей.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 75 тысяч евро (около 44,5 миллиона тенге).

Отметим, что кокшетауский клуб по итогам прошлого сезона набрал 35 очков и занял восьмое место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ).