Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.69
П2
2.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.57
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
6.17
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.06
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.95
X
3.81
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.99
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.61
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.09
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.93
П2
4.89
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.45
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.97
П2
3.19
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.50
П2
2.42

Мадридский «Реал» обвиняют в экологическом преступлении

Суд предъявил мадридскому футбольному клубу «Реал» обвинение в «экологическом преступлении, связанном с шумовым загрязнением окружающей среды». Об этом сообщает издание El Confidencial, в распоряжении которого оказалась копия судебного постановления.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, у суда есть доказательства, что на каждом из концертов, который проходил на домашнем стадионе команды Santiago Bernabeu, был превышен допустимый уровень шума. Теперь «Реалу» могут быть предъявлены обвинения.

С 2019 по 2024 год Santiago Bernabeu находился на реконструкции, которая обошлась клубу примерно в €1,7 млрд (с учетом процентных выплат по трем кредитам). Благодаря реновации, у «Реала» появилась возможность проводить на стадионе концерты и получать доход. Так, по соглашению клуба с американскими компаниями Sixth Street и Legends Hospitality, в 2024 году мадридцы получили €9,1 млн от концертов Тейлор Свифт.

После проведения концертов жители района Чамартин, где расположен Santiago Bernabeu, подали жалобу на клуб. После протестов граждан и штрафов со стороны городской мэрии «Реал» временно прекратил проведение такого рода мероприятий на стадионе.