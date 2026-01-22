Мадридский «Реал» обвиняют в экологическом преступлении

С 2019 по 2024 год Santiago Bernabeu находился на реконструкции, которая обошлась клубу примерно в €1,7 млрд (с учетом процентных выплат по трем кредитам). Благодаря реновации, у «Реала» появилась возможность проводить на стадионе концерты и получать доход. Так, по соглашению клуба с американскими компаниями Sixth Street и Legends Hospitality, в 2024 году мадридцы получили €9,1 млн от концертов Тейлор Свифт.