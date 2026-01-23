Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Экс-футболиста РПЛ и еще двух игроков обвинили в изнасиловании, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывшего футболиста казанского «Рубина» Карлоса Самбрано, а также игроков сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью обвинили в изнасиловании, сообщает телеканал America 24.

Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, обвинение было подано 22-летней аргентинкой в суд Буэнос-Айреса и указывает на трех футболистов, которые на данный момент выступают в составе перуанского клуба «Альянса Лима».

Согласно заявлению, инцидент предположительно произошел в отеле Монтевидео (Уругвай). Отмечается, что аргентинка, ранее знакомая с Самбрано, после ужина была приглашена в место проживания команды «Альянса Лима» в сопровождении своей подруги, после чего появились еще двое обвиняемых, которые совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

При подаче заявления в суд Буэнос-Айреса потерпевшая объяснила, что страх, растерянность и нахождение в другой стране повлияли на ее решение не заявлять о происшествии в Монтевидео. По возвращении в Аргентину девушка прошла осмотр и медицинские обследования, также она предоставила одежду, которую носила в ночь происшествия, для проведения экспертиз с целью получения доказательств, подтверждающих ее показания, включая анализ ДНК.

Аргентинские власти уже начали расследование. Впоследствии они должны будут официально уведомить о нем уругвайские правоохранительные органы, так как предполагаемые события произошли в Монтевидео.

Самбрано 36 лет. На протяжении карьеры он выступал за немецкие «Шальке», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт», греческий ПАОК, казанский «Рубин», киевское «Динамо», швейцарский «Базель» и аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Также в его активе 84 матча и четыре гола в составе сборной Перу.