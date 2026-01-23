Экс-футболиста РПЛ и еще двух игроков обвинили в изнасиловании, пишут СМИ

При подаче заявления в суд Буэнос-Айреса потерпевшая объяснила, что страх, растерянность и нахождение в другой стране повлияли на ее решение не заявлять о происшествии в Монтевидео. По возвращении в Аргентину девушка прошла осмотр и медицинские обследования, также она предоставила одежду, которую носила в ночь происшествия, для проведения экспертиз с целью получения доказательств, подтверждающих ее показания, включая анализ ДНК.