«Тобол» подписал дорогостоящего легионера из Южной Америки

29-летний фланговый нападающий является воспитанником клуба «Минерос» (Гуаяна), где прошёл путь от юношеских команд до основного состава и начал профессиональную карьеру.
Большую часть своей карьеры Герра провёл в чемпионате Венесуэлы, выступая за «Депортиво Тачира», «Монагас», «Арагуа» и «Карабобо». В 2020 году он перебрался в Чили, подписав контракт с «Антофагастой», за которую выступал несколько сезонов, с перерывом на аренду в «Монагас».
В начале прошлого года венесуэлец стал игроком «Лимаче». За этот клуб Герра провёл 38 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и 13 голевыми передачами, зарекомендовав себя одним из лидеров атаки.
Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость вингера оценивается в 900 тысяч евро (около 532,9 млн тенге). Всего за профессиональную карьеру Луис Герра принял участие в 236 матчах, в которых забил 45 голов и отдал 38 результативных передач.