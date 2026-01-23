«Тобол» подписал дорогостоящего легионера из Южной Америки

Большую часть своей карьеры Герра провёл в чемпионате Венесуэлы, выступая за «Депортиво Тачира», «Монагас», «Арагуа» и «Карабобо». В 2020 году он перебрался в Чили, подписав контракт с «Антофагастой», за которую выступал несколько сезонов, с перерывом на аренду в «Монагас».