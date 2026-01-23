Ричмонд
«Тобол» подписал дорогостоящего легионера из Южной Америки

Костанайский «Тобол» достиг договорённости о подписании венесуэльского вингера Луиса Герры, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: ФК "Тобол"

29-летний фланговый нападающий является воспитанником клуба «Минерос» (Гуаяна), где прошёл путь от юношеских команд до основного состава и начал профессиональную карьеру.

Большую часть своей карьеры Герра провёл в чемпионате Венесуэлы, выступая за «Депортиво Тачира», «Монагас», «Арагуа» и «Карабобо». В 2020 году он перебрался в Чили, подписав контракт с «Антофагастой», за которую выступал несколько сезонов, с перерывом на аренду в «Монагас».

В начале прошлого года венесуэлец стал игроком «Лимаче». За этот клуб Герра провёл 38 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и 13 голевыми передачами, зарекомендовав себя одним из лидеров атаки.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость вингера оценивается в 900 тысяч евро (около 532,9 млн тенге). Всего за профессиональную карьеру Луис Герра принял участие в 236 матчах, в которых забил 45 голов и отдал 38 результативных передач.