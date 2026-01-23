Казахстанский вратарь получил предложение от участника еврокубков после ухода из «Кайрата»

Вратарь перешёл в стан «красно-белых» в начале января на правах свободного агента и признался, что выбор был осознанным.
«Да, было предложение от “Елимая”, но я решил перейти в “Актобе”. Всё-таки хочется поиграть при самой большой фанатской зоне в Казахстане, прочувствовать эту атмосферу, поэтому и сделал выбор в пользу “Актобе”, — сказал Заруцкий пресс-службе “Актобе”.
Карьерный путь Заруцкого
Александр Заруцкий является воспитанником карагандинского «Шахтёра». В разные годы он защищал цвета «Кызылжара», «Атырау», «Иртыша», «Кайсара» и «Астаны».
С января 2025 года голкипер выступал за «Кайрат», где провёл 24 матча во всех турнирах, пропустил 18 мячей и девять раз сыграл «на ноль».
Сборная и статус на рынке
В составе национальной сборной Казахстана Заруцкий провёл две встречи. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро (около 207 миллионов тенге).
Контекст предложения
Отметим, что в сезоне КПЛ-2025 «Елимай» занял четвёртое место и впервые в истории квалифицировался в еврокубки, где клуб из Семея сыграет в Лиге конференций. «Актобе», в свою очередь, завершил чемпионат на пятой позиции.