Казахстанский вратарь получил предложение от участника еврокубков после ухода из «Кайрата»

Голкипер сборной Казахстана Александр Заруцкий рассказал о причинах, по которым принял решение продолжить карьеру в «Актобе», несмотря на интерес со стороны другого клуба КПЛ — «Елимая», передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Вратарь перешёл в стан «красно-белых» в начале января на правах свободного агента и признался, что выбор был осознанным.

«Да, было предложение от “Елимая”, но я решил перейти в “Актобе”. Всё-таки хочется поиграть при самой большой фанатской зоне в Казахстане, прочувствовать эту атмосферу, поэтому и сделал выбор в пользу “Актобе”, — сказал Заруцкий пресс-службе “Актобе”.

Карьерный путь Заруцкого

Александр Заруцкий является воспитанником карагандинского «Шахтёра». В разные годы он защищал цвета «Кызылжара», «Атырау», «Иртыша», «Кайсара» и «Астаны».

С января 2025 года голкипер выступал за «Кайрат», где провёл 24 матча во всех турнирах, пропустил 18 мячей и девять раз сыграл «на ноль».

Сборная и статус на рынке

В составе национальной сборной Казахстана Заруцкий провёл две встречи. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро (около 207 миллионов тенге).

Контекст предложения

Отметим, что в сезоне КПЛ-2025 «Елимай» занял четвёртое место и впервые в истории квалифицировался в еврокубки, где клуб из Семея сыграет в Лиге конференций. «Актобе», в свою очередь, завершил чемпионат на пятой позиции.