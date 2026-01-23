Все дело в экономии? Каземиро уйдет из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Бразильский полузащитник Каземиро объявил, что покинет «Манчестер Юнайтед» после этого сезона. Он уйдет из клуба в качестве свободного агента.
Навсегда «красный дьявол»
Вечером 22 января в социальных сетях пятикратного обладателя Лиги чемпионов вышел пост о том, что для него нынешний сезон в «МЮ» станет последним. В конце июня у Каземиро заканчивается контракт, подписанный в 2022 году.
«Нужно знать, когда этап подходит к концу. Нужно знать, когда следует попрощаться, когда чувствуешь, что тебя будут помнить и уважать вечно. Четыре месяца, чтобы отдать все силы ради этой эмблемы и нашей цели. Вечное уважение и привязанность к “Манчестер Юнайтед”, а также к его замечательным болельщикам. Навсегда “красный дьявол”, — написал он.
Информация появилась и на официальном сайте «Юнайтед».
«Мы благодарим Каземиро за его вклад в игру “красных дьяволов” и надеемся, что он завершит свою карьеру в клубе на высокой ноте», — указано в заявлении.
На уход бразильца отреагировал одноклубник Лисандро Мартинес.
«Это было настоящее удовольствие, Казе! Я столько всего у тебя перенял: лидерство, товарищество, скромность, трудолюбие, характер, уважение и, главное, как получать кайф от футбола», — отметил аргентинец.
Капитан манкунианцев Бруну Фернандеш в комментариях написал слова благодарности в адрес Каземиро.
«МЮ» решил сэкономить?
Летом 2022 года «МЮ» серьезно потратился: из «Аякса» приехали Антони и Мартинес (суммарно за 152 миллиона евро), а из «Реала» пришел Каземиро за 70 миллионов. Бразильцу дали приличный четырехлетний контракт на 21 миллион евро в год плюс 6 миллионов в виде бонусов. Журналист Daily Mail Крис Уилер уже дал инсайд, что уход полузащитника связан с желанием руководства сэкономить.
Дебютный год на «Олд Траффорд» выдался для футболиста успешным: клуб закончил в топ-3 в АПЛ, а сам Каземиро забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Не обошлось и без трофея: «Манчестер» забрал Кубок Английской лиги, переиграв в финале «Ньюкасл», а бразилец и вовсе стал автором победного мяча.
Результаты в следующих двух сезонах фанаты «Юнайтед» вряд ли хотят вспоминать. Да и у самого игрока статистика мощно просела. Зато удалось забрать Кубок Англии. Только в финальном матче с «Сити» хавбек не попал в заявку. Дело даже закончилось небольшим скандалом.
«Каземиро не был травмирован в день финала Кубка Англии. Он узнал, что не сыграет в старте, и подумал: “Окей, тогда посижу на трибунах”. Он был готов сыграть», — заявил Daily Mail брат Софьяна Амрабата.
Так или иначе, Каземиро смог в «МЮ» пополнить свою коллекцию трофеев. Но, видимо, до титула чемпиона Англии у него так и не получится добраться: от первого места в АПЛ команду сейчас отделяют 15 очков.
Максим Клементьев