Кризис «Монако» глубже, чем кажется. В чем причины провального сезона команды Головина?

Напрасная смена тренера
В матче двух «кризисных» команд — «Монако» и «Реала» — ожидалась борьба хотя бы за уважение собственной публики. Однако реальность оказалась иной: клуб с Лазурного Берега потерпел разгромное поражение — 1:6.
Проиграть с крупным счетом топ-клубу на его поле само по себе не катастрофа. В истории французского футбола хватает подобных примеров: «ПСЖ» с тем же счетом 1:6 уступал «Барселоне», «Ланс» получал от «Арсенала» шесть безответных мячей.
Проблема в другом: после смены Ади Хюттера на Себастьяна Поконьоли дела у «Монако» не улучшаются. Напротив, все громче звучат разговоры о возможном уходе бельгийского тренера, хотя он был назначен в октябре. Очевидно, что смена наставника неспособна замаскировать структурные проблемы, зревшие в клубе на протяжении нескольких лет и проявившиеся в текущих результатах.
Поконьоли работает с командой уже три месяца, и популярный сейчас тезис — «Хюттера уволили зря, ему нужно было дать время». Рассуждать так легко, глядя на игру «Монако» при новом тренере, но стоит задать более точный вопрос: действительно ли Хюттер плохо начал сезон? Однозначного ответа нет.
С одной стороны, «Монако» регулярно набирал очки в чемпионате, если не считать неожиданного поражения в Лорьяне (1:3). Ничьи в дерби с «Ниццей» и в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» также нельзя назвать разочарованиями с точки зрения результата. С другой — кошмар в Брюгге в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:4), а также в целом тяжелая игра даже в тех матчах, где княжеская команда добывала уверенные по счету победы (вроде 5:2 с «Мецем»). Хюттер потерял раздевалку — это было заметно как на поле, так и по все более настойчивым сообщениям в прессе.
Но был ли немецкий тренер главной проблемой нынешнего «Монако»? Это вопрос сложный. Вокруг клуба происходит слишком много процессов, напрямую влияющих на результат, но не имеющих отношения к работе тренера. Рассмотрим их подробнее.
Проблема 1. Отсутствие понятного управления спортивным блоком
Если не считать Дмитрия Рыболовлева, то формально клубом руководят два человека — генеральный директор Тиаго Скуро и спортивный директор Карлос Авинья. Однако все чаще звучит мнение, что у них недостаточно влияния для продавливания собственных решений.
Скуро пришел из системы «Ред Булла» и имеет опыт работы гендиром, но никогда не занимал должность спортивного директора, из-за чего футбольная составляющая его работы вызывает вопросы. Сама система «Ред Булла» традиционно считается знаком качества, однако ее эффективность в современных реалиях, как минимум во Франции, все чаще ставится под сомнение. ФК «Париж», проект «Ред Булла», обладая солидным бюджетом, борется за выживание, а работа Скуро в «Монако» пока не убеждает.
Скуро привел на эту должность Пол Митчелл — бывший спортивный директор «Монако», который, несмотря на уход в октябре 2023 года, сохраняет значительное влияние. В клубе по-прежнему работают люди, ориентированные на Митчелла, что вносит разлад в управленческие процессы. Англичанин вполне мог выстроить ситуацию так, чтобы ключевую позицию занял нефутбольный управленец, с которым проще взаимодействовать.
Известно, что Дрисса Диалло, руководитель скаутской службы «Монако», — человек Митчелла. Формально же сам Митчелл сегодня не занимает никаких должностей: после ухода из «Монако» он отработал сезон спортивным директором «Ньюкасла», а с лета 2025 года остается без работы.
Ситуация, при которой ключевыми процессами управляет человек без официальной должности, неуникальна. Луис Кампос руководит спортивным блоком «ПСЖ» в статусе стратегического советника президента, а Мехди Бенатия фактически управлял процессами в «Марселе», не являясь сотрудником клуба. Разница в том, что там было ясно, кто за что отвечает. В «Монако» этого понимания нет — и это смущает не только болельщиков, но и самих участников процесса.
Проблема 2. Непоследовательная трансферная политика
Трансферная политика «Монако» уже давно сильно зависит от агентов. В чемпионском сезоне-2016/17 в команде было много португальских игроков, работал Леонарду Жардим, а в штабе и администрации также преобладали португальцы. Влияние Жорже Мендеша тогда было очевидным, однако результат оказался взаимовыгодным: «Монако» выиграл титул, а клиенты агента получили шаг вверх в карьере.
Сегодня в клубе значительное влияние имеет агентство Classico Sports. Именно оно привело Поля Погба (пути футболиста с Рафаэлой Пиментой давно и конфликтно разошлись), а также сыграло ключевую роль в переходе Бреля Эмболо в «Ренн» в последние часы летнего трансферного окна.
Несмотря на репутацию клуба как идеальной площадки для развития и последующей продажи игроков, в последние годы некоторым футболистам стало сложно покинуть «Монако». Вандерсон, Кайо Энрике, отчасти Головин, теперь Магнес Аклиуш, ранее Крислен Матсима и Исмаил Якобс — вряд ли кто-то из них рассчитывал провести в клубе столько времени. На одну удачную продажу уровня Орельена Тшуамени приходится множество случаев, когда игроков передерживают и отпускают за небольшие деньги.
Минувшим летом в последние секунды трансферного окна был продан Элиас Бен Сегир — за неплохую сумму, хотя ожидания связывались прежде всего с Аклиушем. Трансфер француза сорвался во многом из-за завышенных требований клуба.
В текущем сезоне «Монако» резко сменил вектор и сделал ставку на возрастных игроков, взятых бесплатно или за небольшие деньги: Дайер, Погба, Градецки. При этом клуб заплатил 10 миллионов евро за молодого Станиса Идумбо из «Севильи». Логика такого решения неочевидна.
Аренда Ансу Фати также выглядит крайне рискованной: «Монако» полностью покрывает его высокую зарплату и имеет опцию выкупа за 11 миллионов евро. Если Фати заиграет, придется не только продолжать платить зарплату, но и выкупать игрока у «Барселоны», надеясь, что через год его можно будет выгодно перепродать. Если же нет — средства будут попросту потрачены впустую.
Крупных по-настоящему удачных продаж у «Монако» давно не было. Летний трансфер Вильфреда Синго в Турцию принес деньги, но оставил брешь в центре обороны, которую теперь пытаются закрыть арендой Вута Фаса.
В целом у «Монако» не просматривается трансферная стратегия: через команду проходит слишком много игроков, а ответственность за принятые решения размыта.
Проблема 3. Академия как золотая клетка
«Монако» всегда славился сильной работой с молодежью: развитая скаутская сеть, квалифицированные тренеры, отличная инфраструктура. Но сегодня княжеская академия превращается в золотую клетку. Юным игрокам предлагают зарплаты выше среднерыночных, что приводит к двум проблемам: одни не справляются с ранним финансовым давлением, другие не могут найти аренду, потому что клубы Лиги 2 и ниже не готовы платить такие деньги.
Ситуацию усугубляет то, что в первую команду молодежь привлекают все реже — их места занимают опытные новички. В результате воспитанники застревают без игровой практики и карьерных перспектив.
Дополнительный фактор — активность агентов вокруг молодых игроков с высокими контрактами. Последствия этого очевидны.
Показателен пример Саймона Буабрэ. После яркого выступления на молодежном Евро-2024 и первых шагов к основе «Монако» он был продан в «Неом» из Саудовской Аравии. Реакция внутри клуба оказалась симптоматичной: игрок получал поздравления, а капитан молодежной команды Матис Кудур выложил фото Буабрэ с подписью: «Освобожденный». Позднее Кудуру пришлось извиняться перед клубом. Этот эпизод многое говорит об отношении воспитанников к «Монако» и является следствием системных проблем.
Еще более показательная история связана с организацией просмотра Давида Мукандила. Ему 18 лет, но он уже провел четыре матча за сборную ДР Конго U20. Мукандила — правый защитник среднего уровня, от которого отказались несколько бельгийских клубов, но интерес неожиданно проявил «Монако».
Для организации просмотра клуб почему-то привлек Рафаэлу Пименту. Какой экспертизой по рынку ДР Конго она обладает и почему именно ее выбрали для такого трансфера — неясно.
Решение пригласить Мукандила было принято после Кубка Африки U20 в мае прошлого года. С тех пор «Монако» сначала не мог установить местонахождение игрока, затем не сумел вовремя оформить визу, несмотря на партнерские отношения с ДР Конго. В итоге футболиста привезли только в октябре, хотя просмотр планировался еще летом 2025 года. О его приезде стало известно лишь после публикации фото с Погба в соцсетях самого игрока.
Чем завершится эта история — до сих пор неизвестно. Но эта ситуация наглядно иллюстрирует хаотичность процессов в «Монако».
Проблема Х. Куда идет проект «Монако»?
Главный вопрос связан с Дмитрием Рыболовлевым и его интересом к проекту. Российский миллиардер купил 66,67% акций «Монако» в 2011 году, когда клуб еще находился в Лиге 2, привел его к долгожданному титулу и полуфиналу Лиги чемпионов в 2017-м. Но с тех пор команда даже близко не подбиралась к тем успехам.
Уже несколько лет «Монако» фактически находится в стадии подготовки к продаже, а запрашиваемая цена, по слухам, составляет около 500 миллионов евро. Однако подобная сделка сейчас выглядит малореалистичной.
Остается открытым и другой вопрос: насколько Рыболовлев осведомлен о происходящем в клубе? Знает ли он, что бывший спортивный директор сохраняет влияние, а нынешний руководитель не обладает достаточной экспертизой? Известно ли владельцу о сближении Башира Негара, ответственного за экипировку футболистов, с агентскими структурами? Как он оценивает трансферы уровня Ансу Фати, требующие значительных затрат без очевидной отдачи? Или ситуацию в академии, где капитан молодежной команды публично радуется уходу партнера?
«Монако» отчаянно не хватает порядка и прозрачности в принятии решений. И, конечно же, персональной ответственности за неудачи.
Олег Степаненко, автор Telegram-канала «Бульвар Бино»