Кризис «Монако» глубже, чем кажется. В чем причины провального сезона команды Головина?

С одной стороны, «Монако» регулярно набирал очки в чемпионате, если не считать неожиданного поражения в Лорьяне (1:3). Ничьи в дерби с «Ниццей» и в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» также нельзя назвать разочарованиями с точки зрения результата. С другой — кошмар в Брюгге в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:4), а также в целом тяжелая игра даже в тех матчах, где княжеская команда добывала уверенные по счету победы (вроде 5:2 с «Мецем»). Хюттер потерял раздевалку — это было заметно как на поле, так и по все более настойчивым сообщениям в прессе.