Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

«Видел своего отца на небесах». Гаскойн снова влип в историю — сломал шесть ребер и проткнул легкие

К счастью, опять все обошлось.

Источник: Спорт-Экспресс

Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн пришел на подкаст Clutch 9, где рассказал о серьезных травмах, которые получил во время праздников. По словам 58-летнего Газзы, он сильно пострадал, когда занимался обстановкой дома.

«Обделался от боли»

Экс-полузащитник «Ньюкасла» признался, что упал с небольшой высоты у себя дома, но это чуть не закончилось трагедией: он сломал шесть ребер и проткнул оба легких.

«Я попал в больницу, и, конечно же, испытывал сильную боль. Мне дали обезболивающее. Я просто почувствовал, как моя шея увеличивается в размерах. Я быстро вызвал хирурга, потому что паниковал», — начал свой рассказ Пол.

Гаскойн, вспоминая о своих ощущениях, добавил, что «обделался от боли».

«Я видел своего отца на небесах, и я сильно испугался. У меня было 38 операций, поэтому обычно это меня не беспокоит, но на этот раз я был в ужасе», — признался англичанин.

По словам Газзы, он рыдал навзрыд и все время звал хирурга. Но с бывшим футболистом вновь все обошлось. А ведь это далеко не первый раз, когда он оказывается на волосок от смерти. И связано это с его образом жизни.

«Вся страна знает, что я делал»

О загулах и о проблемах с алкоголем Гаскойна знают, конечно, не только в Великобритании. В 90-е он считался одним из самых талантливых полузащитников поколения, входил в символические сборные по итогам ЧМ-1990 и ЧЕ-1996, но сейчас о нем чаще вспоминают в контексте различных выходок «под градусом».

Совсем недавно Пол рассказывал в интервью Daily Mail, что после завершения карьеры даже не думал бросить пить.

«Джимми Гривз бросил пить, но то Джимми Гривз. Я не Джимми Гривз и не Джордж Бест. Я не изменюсь, я не могу измениться. Я не знаю, как измениться. Наверное, я умру как Газза. Но мне нечего скрывать. Вся страна знает, что я делал», — подчеркивал он.

Разумеется, такой образ жизни приводит к проблемам со здоровьем. Так, в прошлом году его обнаружили дома без сознания: Гаскойна экстренно доставили к врачам, которым удалось стабилизировать его состояние.

Но попадания в больницу случались и по ходу карьеры. По его собственным воспоминаниям, в 1998-м он выпил 32 рюмки виски и загремел «на койку», где пролежал две недели. Позже его еще несколько раз отправляли на принудительное лечение.

В 2010-м Гаскойн и вовсе был арестован за пьяный дебош и вождение в нетрезвом виде, превысив допустимый уровень алкоголя в крови в четыре раза.

При этом еще несколько раз Пол попадал в скандалы из-за обвинений в домогательствах, а в 2015-м получил запрет на приближение к бывшей девушке.

Максим Клементьев