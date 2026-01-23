«Видел своего отца на небесах». Гаскойн снова влип в историю — сломал шесть ребер и проткнул легкие

Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн пришел на подкаст Clutch 9, где рассказал о серьезных травмах, которые получил во время праздников. По словам 58-летнего Газзы, он сильно пострадал, когда занимался обстановкой дома.
«Обделался от боли»
Экс-полузащитник «Ньюкасла» признался, что упал с небольшой высоты у себя дома, но это чуть не закончилось трагедией: он сломал шесть ребер и проткнул оба легких.
«Я попал в больницу, и, конечно же, испытывал сильную боль. Мне дали обезболивающее. Я просто почувствовал, как моя шея увеличивается в размерах. Я быстро вызвал хирурга, потому что паниковал», — начал свой рассказ Пол.
Гаскойн, вспоминая о своих ощущениях, добавил, что «обделался от боли».
«Я видел своего отца на небесах, и я сильно испугался. У меня было 38 операций, поэтому обычно это меня не беспокоит, но на этот раз я был в ужасе», — признался англичанин.
По словам Газзы, он рыдал навзрыд и все время звал хирурга. Но с бывшим футболистом вновь все обошлось. А ведь это далеко не первый раз, когда он оказывается на волосок от смерти. И связано это с его образом жизни.
«Вся страна знает, что я делал»
О загулах и о проблемах с алкоголем Гаскойна знают, конечно, не только в Великобритании. В 90-е он считался одним из самых талантливых полузащитников поколения, входил в символические сборные по итогам ЧМ-1990 и ЧЕ-1996, но сейчас о нем чаще вспоминают в контексте различных выходок «под градусом».
Совсем недавно Пол рассказывал в интервью Daily Mail, что после завершения карьеры даже не думал бросить пить.
«Джимми Гривз бросил пить, но то Джимми Гривз. Я не Джимми Гривз и не Джордж Бест. Я не изменюсь, я не могу измениться. Я не знаю, как измениться. Наверное, я умру как Газза. Но мне нечего скрывать. Вся страна знает, что я делал», — подчеркивал он.
Разумеется, такой образ жизни приводит к проблемам со здоровьем. Так, в прошлом году его обнаружили дома без сознания: Гаскойна экстренно доставили к врачам, которым удалось стабилизировать его состояние.
Но попадания в больницу случались и по ходу карьеры. По его собственным воспоминаниям, в 1998-м он выпил 32 рюмки виски и загремел «на койку», где пролежал две недели. Позже его еще несколько раз отправляли на принудительное лечение.
В 2010-м Гаскойн и вовсе был арестован за пьяный дебош и вождение в нетрезвом виде, превысив допустимый уровень алкоголя в крови в четыре раза.
При этом еще несколько раз Пол попадал в скандалы из-за обвинений в домогательствах, а в 2015-м получил запрет на приближение к бывшей девушке.
