Тренер «Реала» Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа заявил футболисту клуба Тренту Александер-Арнольду, что ему следует покинуть команду, сообщает El Nacional.
По информации источника, он лично встретился с Александер-Арнольдом и сказал игроку, что не намерен давать ему игровое время, и заявил ему о необходимости искать новый клуб. Отмечается, что руководство команды рассматривает продажу игрока в летнее трансферное окно.
Александер-Арнольду 27 лет, он перешел в «Реал» летом по окончании контракта с английским «Ливерпулем», воспитанником которого является защитник. За «королевский клуб» англичанин провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился забитыми мячами. С «Ливерпулем» Александер-Арнольд по два раза выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.