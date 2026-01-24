Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.18
П2
3.55
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.10
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.50
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.00
П2
26.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.74
П2
2.27
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.39
П2
1.69
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.15
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.46
П2
2.09
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.47
П2
2.74
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
11.50
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.19
П2
3.11
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.74
П2
4.90
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.03
П2
1.90
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.22
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.11
П2
2.70
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.03
X
3.98
П2
1.87
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Тренер «Реала» Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб

El Nacional: тренер «Реала» Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа заявил футболисту клуба Тренту Александер-Арнольду, что ему следует покинуть команду, сообщает El Nacional.

По информации источника, он лично встретился с Александер-Арнольдом и сказал игроку, что не намерен давать ему игровое время, и заявил ему о необходимости искать новый клуб. Отмечается, что руководство команды рассматривает продажу игрока в летнее трансферное окно.

Александер-Арнольду 27 лет, он перешел в «Реал» летом по окончании контракта с английским «Ливерпулем», воспитанником которого является защитник. За «королевский клуб» англичанин провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился забитыми мячами. С «Ливерпулем» Александер-Арнольд по два раза выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.