Тренер «Реала» Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб

Александер-Арнольду 27 лет, он перешел в «Реал» летом по окончании контракта с английским «Ливерпулем», воспитанником которого является защитник. За «королевский клуб» англичанин провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился забитыми мячами. С «Ливерпулем» Александер-Арнольд по два раза выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.