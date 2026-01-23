Стала известна зарплата Нани в «Актобе»

Отмечается, что зарплата 39-летнего экс-вингера «Манчестер Юнайтед» согласована на уровне 70 тысяч долларов в месяц. Контракт рассчитан на 1 год. Но подпишет он его только после знакомства с городом. Если португальца всё устроит, то его роль не ограничится одним лишь футбольным полем. Он будет скорее играющим менеджером по международному продвижению клуба.