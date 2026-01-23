Ричмонд
Стала известна зарплата Нани в «Актобе»

Стало известно, сколько португальская звезда футбола Нани может заработать в «Актобе», передают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

По данным российского инсайдера Ивана Карпова, Нани может заработать в «Актобе» 840 тысяч долларов.

Отмечается, что зарплата 39-летнего экс-вингера «Манчестер Юнайтед» согласована на уровне 70 тысяч долларов в месяц. Контракт рассчитан на 1 год. Но подпишет он его только после знакомства с городом. Если португальца всё устроит, то его роль не ограничится одним лишь футбольным полем. Он будет скорее играющим менеджером по международному продвижению клуба.

Нани в составе «Манчестер Юнайтед» становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию», «Мельбурн Виктори», «Адана Демирспор» и «Эштрелу».