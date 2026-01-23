Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Леванте
0
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
5.89
X
3.33
П2
1.72
Футбол. Италия
перерыв
Интер
3
:
Пиза
2
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.50
П2
33.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
3.63
X
2.20
П2
3.45
Футбол. Англия
24.01
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.32
П2
3.05
Футбол. Испания
24.01
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Глава итальянских футбольных судей дисквалифицирован на 13 месяцев

Национальный трибунал (судебный орган Федерации футбола Италии) вынес наказание президенту Ассоциации итальянских арбитров (АИА) Антонио Дзаппи. Тот дисквалифицирован на 13 месяцев за неправомерные действия в отношении менеджеров рефери Серии С и Серии D.

Источник: Соцсети

По сообщениям итальянски СМИ, Дзаппи спровоцировал отставку Маурицио Чампи и Алессандро Пицци, чтобы заменить их на Даниэле Орсато и Стефано Браски. Пока руководители федерации ждут, подаст ли он апелляцию, а уже затем решат, кого назначить на время руководить АИА.

Между тем трибунал опубликовал мотивировочную часть приговора, занявшую 23 страницы. Заявлено, что «неоспоримо доказано»: Дзаппи, чтобы назначить Орсато и Браски, склонил Пицци и Чампи к отставке, зная, что «не существовало веских причин — с точки зрения их поведения или профессиональных качеств — по которым они должны были уйти со своих постов». В итоге президент АИА добился своего, злоупотребив служебным положением.

В августе 2024 года Орсато на недолгое время вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, а затем передумал и отказался от сотрудничества. Дзаппи возглавил АИА в декабре 2024 года.