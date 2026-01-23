Глава итальянских футбольных судей дисквалифицирован на 13 месяцев

Между тем трибунал опубликовал мотивировочную часть приговора, занявшую 23 страницы. Заявлено, что «неоспоримо доказано»: Дзаппи, чтобы назначить Орсато и Браски, склонил Пицци и Чампи к отставке, зная, что «не существовало веских причин — с точки зрения их поведения или профессиональных качеств — по которым они должны были уйти со своих постов». В итоге президент АИА добился своего, злоупотребив служебным положением.