Глава итальянских футбольных судей дисквалифицирован на 13 месяцев

По сообщениям итальянски СМИ, Дзаппи спровоцировал отставку Маурицио Чампи и Алессандро Пицци, чтобы заменить их на Даниэле Орсато и Стефано Браски. Пока руководители федерации ждут, подаст ли он апелляцию, а уже затем решат, кого назначить на время руководить АИА.
Между тем трибунал опубликовал мотивировочную часть приговора, занявшую 23 страницы. Заявлено, что «неоспоримо доказано»: Дзаппи, чтобы назначить Орсато и Браски, склонил Пицци и Чампи к отставке, зная, что «не существовало веских причин — с точки зрения их поведения или профессиональных качеств — по которым они должны были уйти со своих постов». В итоге президент АИА добился своего, злоупотребив служебным положением.
В августе 2024 года Орсато на недолгое время вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, а затем передумал и отказался от сотрудничества. Дзаппи возглавил АИА в декабре 2024 года.