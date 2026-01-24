«Интер» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Пизой»

В начале игры нападающий гостей Стефано Морео забил два гола и его команда вела в счете 2:0 к 23-й минуте встречи. В конце первого тайма нерадзурри смогли забить трижды за 8 минут и выйти вперед — отличились Петр Зелиньски, Лаутаро Мартинес и Франческо Эспозито. В конце игры Федерико Димарко, Анж-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян отметились голами и довели счет до крупного.