«Интер» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Пизой»

В начале игры нападающий гостей Стефано Морео забил два гола и его команда вела в счете 2:0 к 23-й минуте встречи. В конце первого тайма нерадзурри смогли забить трижды за 8 минут и выйти вперед — отличились Петр Зелиньски, Лаутаро Мартинес и Франческо Эспозито. В конце игры Федерико Димарко, Анж-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян отметились голами и довели счет до крупного.
«Интер» набрал 52 очка и лидирует в турнирной таблице Серии А. «Пиза» опустилась на последнюю строчку — 14 очков.
Футбол, Италия, 22-й тур
23.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Альберто Джилардино
Голы
Интер
Петр Зелиньски
39′
Лаутаро Мартинес
(Федерико Димарко)
41′
Франческо Эспозито
(Алессандро Бастони)
45+2′
Федерико Димарко
(Маркус Тюрам)
82′
Анж-Йоан Бонни
(Федерико Димарко)
86′
Генрих Мхитарян
(Янн Биссек)
90+3′
Пиза
Стефано Морео
11′
Стефано Морео
(Маттео Трамони)
23′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
6
Стефан де Врей
7
Петр Зелиньски
22
Генрих Мхитарян
11
Луис Энрике
34′
32
Федерико Димарко
30
Карлос Аугусту
80′
25
Мануэль Аканджи
8
Петар Сучич
61′
23
Николо Барелла
89′
10
Лаутаро Мартинес
26′
80′
14
Анж-Йоан Бонни
94
Франческо Эспозито
61′
9
Маркус Тюрам
Пиза
22
Симоне Скуффет
33
Артуро Калабрези
56′
26
Франческо Коппола
5
Симоне Канестрелли
15
Идрисса Туре
32
Стефано Морео
3
Самуэле Ангори
69′
7
Мехди Лерис
9
Хенрик Мейстер
40′
17
Рафиу Дуросинми
20
Мишель Эбишер
70′
99
Лорран
6
Мариус Марин
15′
46′
14
Эбенезер Акинсанмиро
78′
10
Маттео Трамони
46′
36
Габриэле Пиччинини
Статистика
Интер
Пиза
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
34
8
Удары в створ
13
3
Угловые
7
5
Фолы
8
11
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти