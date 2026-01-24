«Комо» одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A

«Комо» одержал крупнейшую победу в своей истории в Серии A. Предыдущим рекордом команды в высшем дивизионе чемпионата Италии был разгром «Удинезе» (5:0) в мае 1952 года. Самую крупную победу в истории клуба футболисты «Комо» одержали в январе 1967 года над «Кремонезе» (7:1) в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.