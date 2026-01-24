Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
4.44
X
3.25
П2
2.05
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.18
П2
3.89
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.05
П2
1.45
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
3.33
X
2.35
П2
3.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
11.50
П2
1.38
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.01
П2
2.05
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.25
П2
1.88
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.95
П2
3.45
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

«Комо» одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A

«Комо» обыграл «Торино» и одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Комо» нанес поражение «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Комо, завершилась со счетом 6:0. Дубль оформил Анастасиос Дувикас (8-я, 66-я минуты), также отличились Мартин Батурина (16), Люка Да Кунья (59, пенальти), Николас Кюн (70) и Максенс Какере (76).

«Комо» одержал крупнейшую победу в своей истории в Серии A. Предыдущим рекордом команды в высшем дивизионе чемпионата Италии был разгром «Удинезе» (5:0) в мае 1952 года. Самую крупную победу в истории клуба футболисты «Комо» одержали в январе 1967 года над «Кремонезе» (7:1) в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.

После победы команда под руководством Сеска Фабрегаса, набравшая 40 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе «Ювентус». «Торино», потерпевшее четвертое поражение подряд, с 23 баллами располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Комо» 1 февраля примет «Аталанту», «Торино» в тот же день дома сыграет с «Лечче».

Комо
6:0
Первый тайм: 2:0
Торино
Футбол, Италия, 22-й тур
24.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Марко Барони
Голы
Комо
Анастасиос Дувикас
(Лукас Да Кунья)
8′
Мартин Батурина
(Алекс Валье)
16′
Лукас Да Кунья
59′
Анастасиос Дувикас
(Мартин Батурина)
66′
Николас Кюн
(Максанс Какере)
70′
Максанс Какере
76′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
31
Мергим Войвода
3
Алекс Валье
2
Марк-Оливер Кемпф
14
Хакобо Рамон
33
Лукас Да Кунья
17
Хесус Родригес
68′
6
Максанс Какере
20
Мартин Батурина
68′
8
Сержи Роберто
10
Николас Пас
73′
18
Альберто Морено
11
Анастасиос Дувикас
73′
28
Иван Смолчич
23
Максимо Перроне
68′
19
Николас Кюн
Торино
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
17′
20
Валентино Лазаро
10
Никола Влашич
22
Чезаре Казадеи
19
Че Адамс
61
Адриен Тамез
67′
33
Рафаэль Обрадор
44
Ардиан Исмайли
21′
13
Гильермо Марипан
6
Эмирхан Ильхан
67′
14
Тино Анджорин
26
Сириль Нгонге
67′
91
Дуван Сапата
Статистика
Комо
Торино
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
7
1
Угловые
2
1
Фолы
9
15
Офсайды
1
7
Судейская бригада
Главный судья
Эрманно Феличани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти