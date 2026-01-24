«Комо» одержал крупнейшую победу в клубной истории в Серии A

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Комо» нанес поражение «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Комо, завершилась со счетом 6:0. Дубль оформил Анастасиос Дувикас (8-я, 66-я минуты), также отличились Мартин Батурина (16), Люка Да Кунья (59, пенальти), Николас Кюн (70) и Максенс Какере (76).
«Комо» одержал крупнейшую победу в своей истории в Серии A. Предыдущим рекордом команды в высшем дивизионе чемпионата Италии был разгром «Удинезе» (5:0) в мае 1952 года. Самую крупную победу в истории клуба футболисты «Комо» одержали в январе 1967 года над «Кремонезе» (7:1) в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.
После победы команда под руководством Сеска Фабрегаса, набравшая 40 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе «Ювентус». «Торино», потерпевшее четвертое поражение подряд, с 23 баллами располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Комо» 1 февраля примет «Аталанту», «Торино» в тот же день дома сыграет с «Лечче».
Сеск Фабрегас
Марко Барони
Анастасиос Дувикас
(Лукас Да Кунья)
8′
Мартин Батурина
(Алекс Валье)
16′
Лукас Да Кунья
59′
Анастасиос Дувикас
(Мартин Батурина)
66′
Николас Кюн
(Максанс Какере)
70′
Максанс Какере
76′
1
Жан Бюте
31
Мергим Войвода
3
Алекс Валье
2
Марк-Оливер Кемпф
14
Хакобо Рамон
33
Лукас Да Кунья
17
Хесус Родригес
68′
6
Максанс Какере
20
Мартин Батурина
68′
8
Сержи Роберто
10
Николас Пас
73′
18
Альберто Морено
11
Анастасиос Дувикас
73′
28
Иван Смолчич
23
Максимо Перроне
68′
19
Николас Кюн
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
17′
20
Валентино Лазаро
10
Никола Влашич
22
Чезаре Казадеи
19
Че Адамс
61
Адриен Тамез
67′
33
Рафаэль Обрадор
44
Ардиан Исмайли
21′
13
Гильермо Марипан
6
Эмирхан Ильхан
67′
14
Тино Анджорин
26
Сириль Нгонге
67′
91
Дуван Сапата
Главный судья
Эрманно Феличани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти