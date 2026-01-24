«Бавария» потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» дома проиграла «Аугсбургу» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла в Мюнхене и завершилась победой гостей 2:1. У хозяев отличился Ито Хироки (23-я минута). Гостям победу принесли голы Артура Шавеса (75) и Ан-Ноа Массенго (81).
«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне-2025/26 Бундеслиги и второе во всех турнирах. Ранее в рамках основного раунда Лиги чемпионов мюнхенцы уступили английскому «Арсеналу» со счетом 1:3 26 ноября.
«Аугсбург» обыграл «Баварию» впервые с сентября 2022 года. Последующие семь очных матчей в чемпионате и Кубке Германии завершились победами мюнхенской команды.
«Бавария» (50 очков) продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. «Аугсбург» (19), который прервал серию из пяти матчей без побед, занимает 13-ю строчку. В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с «Гамбургом» 31 января, «Аугсбург» в тот же день примет «Санкт-Паули».
Результаты других матчей:
«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Хоффенхайм» — 1:3;
«Байер» — «Вердер» — 1:0;
«Майнц» — «Вольфсбург» — 3:1;
«Хайденхайм» — «Лейпциг» — 0:3.
Венсан Компани
Сандро Вагнер
Хироки Ито
(Майкл Олисе)
23′
Артур Чавес
(Мерт Кемюр)
75′
Хан-Ноа Массенго
(Димитриос Яннулис)
81′
40
Йонас Урбиг
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
4
Джонатан Та
73′
45
Александр Павлович
19
Альфонсо Дэйвис
61′
6
Йозуа Киммих
21
Хироки Ито
79′
20
Том Бишоф
42
Леннарт Карл
61′
10
Джамал Мусиала
3
Ким Мин Джэ
85′
38
Фелипе Чавес
8
Леон Горецка
79′
11
Николас Джексон
1
Финн Дамен
16
Седрик Цезигер
31
Кевин Шлоттербек
19
Робин Фелльхауэр
13
Димитриос Яннулис
4
Хан-Ноа Массенго
20
Алексис Клод-Морис
34
Артур Чавес
85′
27
Мариус Вольф
30
Антон Каде
63′
9
Самюэль Эссенде
8
Эльвис Реджбечай
74′
14
Янник Кайтель
32
Фабиан Ридер
74′
36
Мерт Кемюр
Главный судья
Флориан Экснер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти