«Бавария» потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги

«Бавария» (50 очков) продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. «Аугсбург» (19), который прервал серию из пяти матчей без побед, занимает 13-ю строчку. В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с «Гамбургом» 31 января, «Аугсбург» в тот же день примет «Санкт-Паули».