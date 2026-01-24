«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ (3 ничьи, 1 поражение) и, набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего с матчем в запасе «Арсенала» на четыре очка. «Вулверхэмптон» с восемью баллами занимает последнее, 20-е место.