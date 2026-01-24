Ричмонд
«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Гол Семеньо принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Омар Мармуш (6-я минута) и Антуан Семеньо (45+2). Египтянин забил первый гол за «горожан» в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ), а ганец впервые отличился в составе клуба в чемпионате страны.

«Манчестер Сити» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ (3 ничьи, 1 поражение) и, набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего с матчем в запасе «Арсенала» на четыре очка. «Вулверхэмптон» с восемью баллами занимает последнее, 20-е место.

В следующем туре «Манчестер Сити» 1 февраля сыграет в гостях с «Тоттенхэмом». «Вулверхэмптон» днем ранее примет «Борнмут».

В других матчах игрового дня «Фулхэм» на своем поле одержал победу над «Брайтоном» (2:1), а «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Бёрнли» — 2:2.

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 2:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 23
24.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Роб Эдвардс
Голы
Манчестер Сити
Омар Мармуш
(Матеус Нунес)
6′
Антуан Семеньо
(Бернарду Силва)
45+2′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
71′
33
Нико О`Райли
42
Антуан Семеньо
16
Родри
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
20
Бернарду Силва
10
Райан Шерки
73′
9
Эрлинг Холанн
7
Омар Мармуш
74′
11
Жереми Доку
4
Тиджани Рейндерс
61′
47
Фил Фоден
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
88′
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
3
Уго Буэно
7
Андре
57′
8
Жоау Гомес
67′
36
Матеуш Мане
38
Джексон Чачуа
46′
21
Родригу Гомеш
10
Джон Ариас
46′
9
Йорген Странд Ларсен
11
Хван Хи Чхан
71′
14
Толу Арокодаре
Статистика
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
4
1
Угловые
4
5
Фолы
16
14
Офсайды
0
6
Судейская бригада
Главный судья
Фараи Халлам
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти