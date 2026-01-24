«Гавр» и «Монако» сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Гавр» и «Монако» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Гавре завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.
«Монако» прервал серию из четырех поражений и с 24 очками занимает десятое место в таблице Лиги 1. «Гавр» с 20 очками идет 13-м.
В следующем туре «Гавр» сыграет с «Лансом» на выезде 30 января. «Монако» днем позже примет «Ренн».
В другом матче игрового дня «Лорьян» в гостях обыграл «Ренн» — 2:0.