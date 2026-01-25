«Реал» обыграл «Вильярреал» и возглавил Ла Лигу

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» в гостях обыграл «Вильярреал» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в Вильярреале, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе (47-я, 90+4-я минуты).
«Реал» (51 очко), продливший победную серию до пяти матчей, поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда обошла «Барселону» (49), которая в воскресенье примет «Овьедо». «Вильярреал» (41) располагается на четвертой строчке.
В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет с «Осасуной» 31 января, днем позже «Реал» примет «Райо Вальекано».
Результаты других матчей:
«Райо Вальекано» — «Осасуна» — 1:3;
«Валенсия» — «Эспаньол» — 3:2;
«Севилья» — «Атлетик» — 2:1.