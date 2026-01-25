Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

«Реал» обыграл «Вильярреал» и возглавил Ла Лигу

«Реал» обыграл «Вильярреал» благодаря дублю Мбаппе и возглавил Ла Лигу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» в гостях обыграл «Вильярреал» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в Вильярреале, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе (47-я, 90+4-я минуты).

«Реал» (51 очко), продливший победную серию до пяти матчей, поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда обошла «Барселону» (49), которая в воскресенье примет «Овьедо». «Вильярреал» (41) располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет с «Осасуной» 31 января, днем позже «Реал» примет «Райо Вальекано».

Результаты других матчей:

«Райо Вальекано» — «Осасуна» — 1:3;

«Валенсия» — «Эспаньол» — 3:2;

«Севилья» — «Атлетик» — 2:1.