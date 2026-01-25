«В Европе провел время с бывшими партнерами по “Сосьедаду”. Были планы приехать к Сафонову, но он травмирован. Поэтому поговорили по телефону.
Арсен тоже получил травму, поэтому не удалось увидеть его на поле. Головину посоветовал хрень? Конечно, это все шутки.
В “Сосьедаде” верят в талант Захаряна — общался со спортивным директором. В Испании все ждут и надеются, что все будет хорошо. Не хватает стабильности. Слухи об уходе Захаряна точно беспочвены. “Сосьедад” не рассматривает никакие варианты минимум до лета, как и сам Арсен.
Мне кажется, что Захарян повзрослел. Если до этого “в меня не верят, что-то мешает”, то сейчас на словах, как минимум, хочет отвоевать место в основе.
Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию. Как можно это советовать человеку, играющему в Испании?» — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Карпин: «В “Реале Сосьедад” верят в Захаряна. Не советовал бы ему возвращаться в Россию»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей поездке в Испанию и общении с футболистами национальной команды, выступающими за рубежом. Отдельно Карпин отметил, что в «Реале Сосьедад» рассчитывают на Арсена Захаряна, несмотря на слухи о том, что главный тренер басков Пеллегрино Матараццо не хочет видеть его в клубе.
«В Европе провел время с бывшими партнерами по “Сосьедаду”. Были планы приехать к Сафонову, но он травмирован. Поэтому поговорили по телефону.