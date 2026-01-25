Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Сассуоло
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.28
П2
3.95
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.42
П2
9.00
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.79
П2
7.60
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.08
П2
2.43
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.70
П2
4.35
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.66
П2
2.20
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.71
П2
3.55
Футбол. Франция
17:00
Нант
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.51
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.77
П2
2.22
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.75
П2
20.00
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Лион
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.43
П2
4.70
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.40
П2
5.83
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.72
П2
3.80
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.24
П2
4.40
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.42
П2
3.65
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.06
П2
2.91
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.01
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.06
П2
2.84
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ланс
1
П1
X
П2

Карпин: «В “Реале Сосьедад” верят в Захаряна. Не советовал бы ему возвращаться в Россию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей поездке в Испанию и общении с футболистами национальной команды, выступающими за рубежом. Отдельно Карпин отметил, что в «Реале Сосьедад» рассчитывают на Арсена Захаряна, несмотря на слухи о том, что главный тренер басков Пеллегрино Матараццо не хочет видеть его в клубе.

Источник: Getty Images

«В Европе провел время с бывшими партнерами по “Сосьедаду”. Были планы приехать к Сафонову, но он травмирован. Поэтому поговорили по телефону.

Арсен тоже получил травму, поэтому не удалось увидеть его на поле. Головину посоветовал хрень? Конечно, это все шутки.

В “Сосьедаде” верят в талант Захаряна — общался со спортивным директором. В Испании все ждут и надеются, что все будет хорошо. Не хватает стабильности. Слухи об уходе Захаряна точно беспочвены. “Сосьедад” не рассматривает никакие варианты минимум до лета, как и сам Арсен.

Мне кажется, что Захарян повзрослел. Если до этого “в меня не верят, что-то мешает”, то сейчас на словах, как минимум, хочет отвоевать место в основе.

Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию. Как можно это советовать человеку, играющему в Испании?» — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

