Карпин: «В “Реале Сосьедад” верят в Захаряна. Не советовал бы ему возвращаться в Россию»

«В Европе провел время с бывшими партнерами по “Сосьедаду”. Были планы приехать к Сафонову, но он травмирован. Поэтому поговорили по телефону.



Арсен тоже получил травму, поэтому не удалось увидеть его на поле. Головину посоветовал хрень? Конечно, это все шутки.



В “Сосьедаде” верят в талант Захаряна — общался со спортивным директором. В Испании все ждут и надеются, что все будет хорошо. Не хватает стабильности. Слухи об уходе Захаряна точно беспочвены. “Сосьедад” не рассматривает никакие варианты минимум до лета, как и сам Арсен.



Мне кажется, что Захарян повзрослел. Если до этого “в меня не верят, что-то мешает”, то сейчас на словах, как минимум, хочет отвоевать место в основе.



Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию. Как можно это советовать человеку, играющему в Испании?» — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.