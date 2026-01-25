Карпин: «Головин сейчас лучший игрок в “Монако”»

Во вторник, 20 января Карпин посетил игру монегасков с «Реалом» (1:6) в Лиге чемпионов. Перед игрой он встретился и пообщался с Головиным.
— Как Головин чувствует себя в «Монако»?
— Возможности для роста есть, в любой команде. У «Монако» сейчас не лучший сезон из последних. Но может все наладиться, Головин сейчас лучший игрок. Даже в игре с «Реалом» он выделялся.
Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2025/26 29-летний россиянин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.
