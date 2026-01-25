Нани сделал заявление о переходе в «Актобе»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.44
П2
9.50
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.87
П2
7.60
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
8.00
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.06
П2
2.44
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.72
П2
4.55
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.67
П2
2.20
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.79
П2
3.54
Футбол. Франция
17:00
Нант
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.51
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.78
П2
2.19
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.16
П2
2.72
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Лион
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.51
П2
4.70
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.65
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.74
П2
3.73
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.25
П2
4.33
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.42
П2
3.62
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.06
П2
2.91
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.49
П2
2.98
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.06
П2
2.84

Нани сделал заявление о переходе в «Актобе»

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани высказался о своём переходе в «Актобе» и своей роли в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Ранее Нани прибыл в Актобе, где состоялась его презентация перед болельщиками. Также он ознакомился с инфраструктурой клуба и городом.

«Очень счастлив стать частью этого проекта, все люди в городе и клубе отнеслись ко мне тепло. Хочу дать все лучшее, что у меня есть. Благодарен руководству клуба, города за приглашение», — заявил португалец.

Нани в составе «Манчестер Юнайтед» становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию», «Мельбурн Виктори», «Адана Демирспор» и «Эштрелу».