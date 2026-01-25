Нани сделал заявление о переходе в «Актобе»

Ранее Нани прибыл в Актобе, где состоялась его презентация перед болельщиками. Также он ознакомился с инфраструктурой клуба и городом.
«Очень счастлив стать частью этого проекта, все люди в городе и клубе отнеслись ко мне тепло. Хочу дать все лучшее, что у меня есть. Благодарен руководству клуба, города за приглашение», — заявил португалец.
Нани в составе «Манчестер Юнайтед» становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.
Также в разное время играл за «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию», «Мельбурн Виктори», «Адана Демирспор» и «Эштрелу».