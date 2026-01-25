Ричмонд
СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в «Ливерпуле»

As: «Ливерпуль» получил положительный ответ от окружения Алонсо.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Ливерпуль» получил положительный ответ от окружения испанского тренера Хаби Алонсо после обращения к его представителям по вопросу возможного сотрудничества, сообщает As.

По информации источника, представители английского клуба уточняли готовность Алонсо рассматривать предложения, несмотря на то, что в настоящее время он взял паузу в работе после ухода из мадридского «Реала». При этом, испанец не торопится с принятием решения, но осознает, что в команде ему будут рады.

Сообщается, что «Ливерпуль» рассматривает испанца в качестве кандидата на перспективу ближайших сезонов, в том числе на сезон-2026/27. Уточняется, что руководство клуба намерено сохранить действующего главного тренера Арне Слота до завершения текущего сезона.

Алонсо 44 года. В период игровой карьеры он выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. В качестве тренера испанец возглавлял леверкузенский «Байер» с октября 2022 года по май 2025 года, а затем мадридский «Реал» с июня 2025-го. В январе специалист был уволен. Под его руководством команда провела 34 матча, одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.