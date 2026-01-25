СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в «Ливерпуле»

Алонсо 44 года. В период игровой карьеры он выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. В качестве тренера испанец возглавлял леверкузенский «Байер» с октября 2022 года по май 2025 года, а затем мадридский «Реал» с июня 2025-го. В январе специалист был уволен. Под его руководством команда провела 34 матча, одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.