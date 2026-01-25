Сафонов возвращается. Россиянин тренируется с командой, но игру с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов пропустит

Матвей Сафонов возобновил тренировки с «ПСЖ» после перелома руки, сообщает издание Foot01. Отмечается, что россиянин впервые вышел на поле с командой лишь в субботу и не будет готов к матчу восьмого тура Лиги чемпионов.
Получил перелом в исторической игре
Повреждение голкипер получил во время серии пенальти с «Фламенго» в рамках Межконтинентального кубка ФИФА. Несмотря на проблемы со здоровьем, Сафонов сделал четыре сейва подряд и вошел в историю, став первым вратарем в мире, которому это удалось.
Но закрепить успех и окончательно вытеснить Люку Шевалье с позиции основного в «ПСЖ» не получилось — россиянину диагностировали перелом руки и прописали покой. В среднем восстановление от такой травмы занимает около месяца. Позже L'Equipe сообщал, что Матвею понадобится чуть больше времени. В итоге он вернулся к тренировкам спустя пять недель.
Впереди у парижан встреча с «Ньюкаслом» в рамках последнего тура общего этапа Лиги чемпионов. От нее зависит, попадет клуб сразу в ⅛ финала или же придется начинать плей-офф на стадию раньше. Как сообщает Foot01, тренерский штаб не будет рисковать здоровьем Сафонова, который попал в общую группу лишь в субботу. Так что основным голкипером в этой встрече вновь будет француз.
Есть шанс подвинуть Шевалье?
После летней рокировки Джанлуиджи Доннаруммы на Шевалье россиянин плотно присел в запас. Луис Энрике отдавал предпочтение вратарю, которого взяли за 40 миллионов евро, во всех матчах без исключения. Если в дебютном сезоне Матвей получал шансы в кубковых играх, то осенью 2025-го об этом не было и речи.
Многое в данной конфигурации поменялось в начале декабря: Шевалье получил повреждение и выбыл на две недели. Сафонов своим небольшим шансом воспользовался: оформил сухарь в играх с «Ренном» и «Атлетиком» из Бильбао, а позже одержал победу в игре с «Метцем».
Дошло до того, что абсолютно здоровый француз остался в запасе на матч с «Фламенго», где Матвей блистал в серии пенальти. И выглядел он очень печальным.
Теперь, судя по всему, в этой вратарской бригаде начнется новое противостояние за место в основном составе.
«Проблема Шевалье может крыться и в его характере. Люка кажется очень уверенным в себе и спокойным, несмотря на ожидаемое возвращение Сафонова после травмы, который готов претендовать на место в основе», — написал совсем недавно L'Equipe.
Во французе сомневаются и другие представители СМИ. Так, журналист RMC Sport Даниэль Риоло напрямую обвинил Люка в поражении от «Спортинга» (1:2) в ЛЧ — голкипер отбил мяч перед собой на 90-й минуте встречи, чем воспользовался колумбийский форвард Луис Суарес, забивший победный гол.
Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри в подкасте того же издания вообще назвал трансфер Шевалье ошибкой. Негативно высказался о нем и бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети.
«Если вы хотите пройти весь путь и выиграть крупные трофеи, вам не нужен такой вратарь… Сейчас Шевалье не хватает чего-то, чтобы доминировать», — приводит его слова RMC Sport.
Кажется, в ближайшее время у Сафонова будут все шансы стать первым номером «ПСЖ», надо лишь ими воспользоваться. А делать это он умеет.