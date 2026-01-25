Ричмонд
«Барселона» разгромила «Овьедо» и вернулась на первое место в Ла Лиге

«Барселона» крупно обыграла «Овьедо».

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Барселона» крупно обыграла «Овьедо» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Дани Ольмо (52-я минута), Рафинья (57) и Ламин Ямаль (73).

«Барселона» (52 очка) вернулась на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, сместив на вторую строчку мадридский «Реал» (51). «Овьедо» (13), не побеждавший с 30 сентября, занимает последнее место.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет с «Эльче», а «Овьедо» примет «Жирону». Обе встречи пройдут 31 января.

Барселона
3:0
Первый тайм: 0:0
Овьедо
Футбол, Испания, 21-й тур
25.01.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Луис Каррион
Голы
Барселона
Дани Ольмо
52′
Рафинья
57′
Ламин Ямаль
73′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
17
Марк Касадо
21
Френки де Йонг
9
Роберт Левандовски
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
2
Жоау Канселу
60′
3
Алехандро Бальде
18
Херард Мартин
9′
46′
23
Жюль Кунде
20
Дани Ольмо
75′
22
Марк Берналь
10
Ламин Ямаль
79′
28
Руни Барджи
11
Рафинья
60′
16
Фермин Лопес
Овьедо
13
Аарон Эскандель
33′
25
Хави Лопес
7
Ильяс Шайра
4
Давид Костас
43′
16
Давид Карму
6
Кваси Сибо
24
Лукас Ахьядо
66′
22
Начо Видаль
10
Хайссем Хассан
82′
8
Санти Касорла
11
Сантьяго Коломбатто
82′
18
Йосип Брекало
5
Альберто Рейна
66′
23
Николас Фонсека
9
Федерико Виньяс
82′
17
Тьяго Борбас
Статистика
Барселона
Овьедо
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
7
3
Угловые
10
1
Фолы
8
21
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
