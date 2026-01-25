«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» во втором матче Каррика

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл лондонский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Брайан Мбёмо (37-я минута), Патрик Доргу (51) и Матеус Кунья (87). У «Арсенала» мяч забил Микель Мерино (84), также автогол на свой счет записал защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес (29).
«Арсенал» прервал семиматчевую серию без поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ), проиграв третий раз в сезоне чемпионата страны, и продолжает лидировать в таблице с 50 очками.
«Манчестер Юнайтед» выиграл второй матч кряду после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера клуба. 17 января «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» в АПЛ со счетом 2:0. Манкунианцы вышли на четвертое место в таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков, и продлили свою серию без поражений в АПЛ до шести матчей.
В следующем туре «Арсенал» 31 января на выезде сыграет против «Лидса», «Манчестер Юнайтед» днем позднее примет «Фулхэм».
Микель Артета
Майкл Кэррик
Лисандро Мартинес
29′
Микель Мерино
84′
Брайан Мбемо
37′
Патрик Доргу
51′
Матеус Кунья
87′
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
64′
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Пьеро Инкапье
58′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
58′
10
Эберечи Эзе
90′
36
Мартин Субименди
58′
23
Микель Мерино
9
Габриэл Жезус
58′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
75′
20
Нони Мадуэке
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
18
Каземиру
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
88′
3
Нуссаир Мазрауи
13
Патрик Доргу
81′
30
Беньямин Шешко
19
Брайан Мбемо
69′
10
Матеус Кунья
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
