«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» во втором матче Каррика

«Манчестер Юнайтед» выиграл второй матч кряду после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера клуба. 17 января «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» в АПЛ со счетом 2:0. Манкунианцы вышли на четвертое место в таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков, и продлили свою серию без поражений в АПЛ до шести матчей.