Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.15
П2
5.12
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.05
П2
2.87
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.45
П2
2.92
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.06
П2
2.84
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» во втором матче Каррика

«Арсенал» прервал серию без поражений в АПЛ, проиграв «Манчестер Юнайтед».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл лондонский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Брайан Мбёмо (37-я минута), Патрик Доргу (51) и Матеус Кунья (87). У «Арсенала» мяч забил Микель Мерино (84), также автогол на свой счет записал защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес (29).

«Арсенал» прервал семиматчевую серию без поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ), проиграв третий раз в сезоне чемпионата страны, и продолжает лидировать в таблице с 50 очками.

«Манчестер Юнайтед» выиграл второй матч кряду после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера клуба. 17 января «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» в АПЛ со счетом 2:0. Манкунианцы вышли на четвертое место в таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков, и продлили свою серию без поражений в АПЛ до шести матчей.

В следующем туре «Арсенал» 31 января на выезде сыграет против «Лидса», «Манчестер Юнайтед» днем позднее примет «Фулхэм».

Арсенал
2:3
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Майкл Кэррик
Голы
Арсенал
Лисандро Мартинес
29′
Микель Мерино
84′
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
37′
Патрик Доргу
51′
Матеус Кунья
87′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
64′
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Пьеро Инкапье
58′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
58′
10
Эберечи Эзе
90′
36
Мартин Субименди
58′
23
Микель Мерино
9
Габриэл Жезус
58′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
75′
20
Нони Мадуэке
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
18
Каземиру
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
88′
3
Нуссаир Мазрауи
13
Патрик Доргу
81′
30
Беньямин Шешко
19
Брайан Мбемо
69′
10
Матеус Кунья
Статистика
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
15
10
Удары в створ
4
3
Угловые
9
2
Фолы
11
9
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти